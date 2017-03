Agyonlőttek egy orosz képviselőt, Kijevet hibáztatják

Agyonlőttek egy orosz parlamenti képviselőt, az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség képes feltörni a legújabb típusú Apple-számítógépeket is.

Az amerikai USA Today közölte Szijjártó Péter magyar külügyminiszter az AP-nek adott interjúját. Ebben a magyar külügyminiszter azt mondta, hogy Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépése óta alapvetően megszűntek Washington részéről azok a bírálatok, amelyek az előző vezetés idején a magyar demokráciával kapcsolatban hangzottak el. Szijjártó Péter beszélt arról is, hogy Magyarországot lelkesíti a Trump által felvázolt stratégia, amelynek célja nem csupán az Iszlám Állam elleni küzdelem, hanem az Iszlám Állam teljes felszámolása. Elmondta, hogy Magyarország további ötven katona Irakba küldésével fogja támogatni ezt a törekvést, 200 főre emelve ezzel ottani kontingensének létszámát. A magyar diplomácia vezetője szerint a NATO többet is tehetne az Iszlám Állam elleni harcban.

hirdetés

A WikiLeaks újabb dokumentumokat hozott nyilvánosságra, amelyek szerint a Központi Hírszerző Ügynökség képes feltörni a legújabb típusú Apple-számítógépeket is. A Breitbart News beszámolója szerint a hírszerzés rátelepszik az Apple MAC típusú számítógépeire és olyan állandó vírussal „fertőzi meg” a gépet, amely akkor is a rendszerben marad, ha az operációs rendszert újratelepítik. A dokumentumokból kiderül az is, hogy a hírszerzés 2012-ben arra is kidolgozott egy programot, hogy hogyan hatoljon be a MAC-számítógépekbe és laptopokba akkor, ha a víruselhárító program „visszadob” minden támadási kísérletet. Ezt a programot „Sonic Screwdriver” néven tartják számon a CIA berkein belül dolgozó szakemberek.

Agyonlőtték Gyenyisz Voronyenkovot, az orosz állami duma volt képviselőjét Kijevben. A Premier Palace nevű szálloda előtt lezajlott lövöldözésben további két ember megsebesült, az egyik a volt képviselő testőre, a másik a merénylő, a merénylő, aki egyébként ukrán állampolgár volt, később a kórházban meghalt. Petro Porosenko elnök úgy fogalmazott, hogy Oroszország által véghezvitt „állami terrorizmusról” van szó. Abszurdnak nevezte viszont a Kreml szóvivője azt az állítást, hogy a volt orosz képviselő meggyilkolása mögött az orosz titkosszolgálatok állnak, és azt állította, hogy a történtekért Kijev a felelős, mert nem tudta szavatolni a politikus biztonságát.

hirdetés