ABC News: Összeomlott a demokrácia

Magyarország már közép-ázsiai szinten van, ami a szabadságjogokat illeti. A világ legtekintélyesebb külpolitikai magazinja érthetetlennek nevezi: hogy fordult visszájára a magyar rendszerváltás.

Magyarországon és Lengyelországban összeomlott a demokrácia. A két ország, ami példakép volt a rendszerváltás idején, mára a legkevésbé demokratikus országok között van Európában – tudósít az ABC News. Az összefoglaló elképesztőnek nevezi, hogy a kormány ilyen ütemben számolja fel a fékek és ellensúlyok rendszerét. A civil szervezeteket és a sajtót nyíltan próbálják ellehetetleníteni, ennek köszönhetően Magyarország a közép-ázsiai isztánok szintjén van a szabadságjogokat illetően.

A rendszerváltást fordítja vissza a kormányzat azzal, hogy a szabadon gondolkodó tudósokat képző Közép-európai Egyetemet bezáratja. A Foreign Policy emlékeztet, hogy az Európai Bizottságban épp az Orbán-kormány embere felel az oktatási ügyekért, tehát hiába követelne bárki uniós választ, ráadásul az EU egyébként is a britekkel van most elfoglalva.



A magyar kormány nagyszerű börtönt épített a déli határára, csak éppen menekülteket tart benne, összegzi a The Nation. Kiemelik, hogy a magyar kormányzati propaganda egyik legfontosabb eleme, hogy a menekülteket összemossák a terroristákkal, és azokat az embereket zárják be, akik a terroristák elől menekülnek. Közben a magyar kormány már az Európai Bíróság ítéletével se foglalkozik, ami illegálisnak minősítette a börtönszerű tranzitzónákat.