Bár továbbra is visszautasítja a mexikói elnök, hogy kifizetné a határra ígért falat, a közép-amerikai ország vezetője bízik abban, hogy rendeződik a viszony országa és az Egyesült Államok között. Mexikó bejelentette azt is, hogy hatékonyabb védelmet kapnak a mexikói migránsok a határ túloldalán.

Misszionáriusok egy csoportja épít árvaházat a mexikói Guadalupe városában. Ez a település a drogháborúk frontvonalában volt, így sok árva és hajléktalan gyermekről kellett gondoskodni. Az árvaházban önkénteskedő misszionáriusok a határ túloldaláról, Texasból járnak át a mexikói városba. Azt mondják: nem érdekli őket a fal.

„Úgy vélem, hogy továbbra is folytatni fogjuk, nem hiszem, hogy bármi is megállítana, a drogháborúknak sem sikerült és nem hiszem, hogy ez bármiféle változást tudna hozni. Akkor is le fogunk ide jönni, és remélhetőleg az idén be is fejezzük” – mondta egy amerikai önkéntes, Jerry Carlson.

Az árvaház 2018 év elején nyílik meg a tervek szerint. 250 gyermeknek lesz benne hely 4-től 19 éves korig. A környéken nagyon nagy a szegénység, az amerikai álom pedig csak 15 percnyi utazásra van.

„Az embereknek ezekben a kis városokban szükségük van a pénzre, kell nekik valami, hogy megvegyék az élelmet és a ruhát, ezért átmennek az Egyesült Államokba. Dolgozni akarnak, erre mindenki sírni kezd: hogy elveszik a munkánkat” – mondta egy másik amerikai önkéntes, Gary Prishey.

Az árvaház és menedékhely felépítése 7 millió dollárba kerül, ennek nagy részét amerikai keresztény csoportok szedték össze. Még további 30 ezer dollárra lenne szükség az áram bevezetéséhez. Az árvaház alapítója Texasban él, de eredetileg a környékről származik. Szerinte a Trump által tervezett fal mindent tönkretesz a két ország között.

„Úgy éreztem, hogy az amerikai kormány a mexikói barátja volt, kéz a kézben dolgoztak, kölcsönösen tettek dolgokat. Most, hogy a fal épül, hatalmas feszültség van a két ország között. Túl sok a neheztelés és a gyűlölet, ami korábban nem volt” – vélekedett Steven Brewer.

A mexikói elnök ugyanakkor lát esélyt arra, hogy rendbe jöjjön a két ország közti viszony. „Múlt pénteken egy órán át beszéltem telefonon Donald Trump elnök úrral. Igaz, hogy nem jutottunk semmilyen megállapodásra egyik kérdésben sem, de van esély arra, hogy a mexikói és az amerikai kormány folytassa a párbeszédet. Az amerikai elnökkel együtt meghatároztuk, hogy a képviselőink folytatják a munkájukat. Be fogok számolni a mexikói népnek az eredményekről és minden további lépésről ebben az ügyben” – jelentette ki Enrique Pena Nieto.

A mexikói elnök azt is bejelentette, hogy hatékonyabb védelmet kapnak a mexikói migránsok a határ túloldalán, ezért közel 50 millió dollárt ad az állam az egyesült államokbeli konzulátusaiknak. A mexikói kormány ismét bejelentette: eszük ágában sincs fizetni a falért.