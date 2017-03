Egy nemrégiben készített felmérés szerint Románia legélhetőbb városai Brassó, Kolozsvár, Nagyvárad és más erdélyi városok, ugyanakkor a tizes toplistába Bukarest éppen csak, hogy belefért. A felmérés azt vizsgálta, hogy milyen drágák ezek a városok, illetve hogy az itt lakók, miként érzik magukat.

Brassó, Kolozsvár, Nagyvárad, Nagyszeben, Pitesti, Marosvásárhely: ezekben a városokban a legjobb élni – derül ki egy friss felmérésből. A helyiek szerint nemcsak az árak kedvezőek, de ezekben a városokban a legjobbak a szolgáltatások és legjobb az életminőség. A legélhetőbb városok közé alig került be Erdélyen kívüli város, de az is meglepő, hogy Bukarest, Románia fővárosa is csak a 9. lett a tízes listán.

„Korábban, mondjuk a középkorban nem létezett várostervezés, ez jóval később jelent meg. Ami Erdélyt illeti, az Osztrák–Magyar Monarchia korabeli tervezés hatása ma is érződik, és a történelem meghatározza az életminőséget ma is ezekben a városokban, ugyanakkor az is fontos, hogy az erdélyiekben erősebb a civil öntudat” – mondta Klaus Birthler városrendezési szakmérnök.

A szakemberek szerint azonban a korábbi várostervezési elvek amellett, hogy javítják az életminőséget, gátolhatják is a fejlődést, hiszen 2-300 éve senki nem láthatta előre ezt a fejlődést, amivel ma a városoknak szembesülniük kell.

„Azt lehet elmondani Bukarestről, hogy az ötödik legforgalmasabb és a legtöbbet ülnek a dugóban, tehát világszínvonalon ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy úgy érezzük, hogy valami nincs rendben ezekkel a városokkal. Az erdélyi városok elindultak egy irányba, tehát hogy próbálják visszaszorítani az autós forgalmat, de még gyerekcipőben jár az európai városokkal összehasonlítva” – mondta el Gál Sándor, a Közösségi Alapítvány ügyvezető igazgatója.

A romániai városokban egyébként mindenhol a zsúfoltság a legnagyobb gond, hiszen túl sok az autó, és kevés a parkolóhely. A városok vezetői azonban jellemzően nem a forgalom és az autószám csökkentésére törekednek, hanem a parkolóhelyek számának növelésével próbálkoznak, illetve a járdákat szűkítik, hogy még több autónak szoríthassanak helyet.