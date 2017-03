A tibeti felkelésre emlékeztek világszerte

A világ több pontján is megemlékeztek a tibeti felkelés 58. évfordulójára. Újdelhiben és Sydney-ben is több százan vonultak a kínai nagykövetség elé és Kína-ellenes jelszavakat skandáltak. Tibetben 1959. március 10-én tört ki felkelés a kínai uralom ellen. A lázadást leverték, a dalai láma pedig elmenekült, és azóta is emigrációban él.