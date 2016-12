A szíriai békéért szólalt fel Ferenc pápa karácsonyi beszédében

A katolikus egyházfő a római Szent Péter-bazilika központi lodzsájáról mondott hagyományos Orbi et Urbi áldása előtt azt is hangsúlyozta: azokra is gondol, akik terrorcselekményekben veszítették el hozzátartozóikat.