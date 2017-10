A szabadságpárttal léphet szövetségre az Osztrák Néppárt

A vasárnapi választáson győztes Osztrák Néppárt (ÖVP) valószínűleg az Ausztria Szabadságpártjával (FPÖ) alakíthat kormányt. A másik lehetséges partner az Ausztria Szociáldemokrata Pártja lehetne, amellyel tavasszal éppen politikai vitáik miatt bontották fel a nagykoalíciós együttműködést.

Sebastian Kurz kisebb csodát tett: negyed év alatt sikerült felráznia a konzervatív tábort, megújítania pártja arculatát, és legfőképpen migrációs politikájának szigorításával visszaszereznie elveszett szavazóit a szabadságpárttól. Sok jobboldali választópolgár a szociáldemokrata-néppárti nagykoalíció korábbi engedékeny bevándorláspolitikája miatt pártolt át a nemzeti radikálisokhoz.

Hasonló politikai korrekciót hajtott végre Németországban, és ugyanúgy a populista szélsőjobb előretörése miatt, az ottani jobbközép vezetője, Angela Merkel. A kancellár gratulált testvérpártja győzelméhez, az európai migrációs válság megoldásában is számít rá. „A másik oldalon azonban az Ausztria Szabadságpártja viszonylag erős eredménye óriási kihívást jelent a többi párt számára. Nagyon kemény választási kampányon vannak túl, és nemsokára kiderül, mely pártok alakítanak kormányt” – mondta Merkel.

A jelenleg legvalószínűbb forgatókönyv, hogy a néppárt éppen a bevándorlásellenes szabadságpárttal alakít kormányt. Ez a szövetség azonban vélhetően nem a merkeli vonalhoz, hanem a V4-ek, a magyar és a lengyel különutas migrációs politika mellé fog beállni.

Nagy Benedek, a Hír TV bécsi tudósítója szerint „Sebastian Kurz nem véletlenül volt az elsők között, akik kiálltak az orbáni kerítésépítés mellett, mert ők is úgy érzik, hogy ha be is engedik a menekülteket vagy migránsokat, azokat legalább ők válasszák ki. Ez volt Kurznak is az egyik fő üzenete, és a Szabadságpártnak is ez, ezért valószínű, hogy jól fognak tudni együttműködni.”

Más szempontból a néppárt és a szabadságpárt koalíciója adócsökkentést és munkahelyteremtést jelenthet – ebben a két párt programja megegyezik. Fontos még, hogy a pénzpiacok is jól reagáljanak, ha így lesz.

„Ausztria voksolt, és most azt látjuk, hogy ezzel Európában még több különböző álláspont lett. A döntéshozóknak még inkább együtt kell működniük, kíváncsi vagyok, hogy sikerül-e. De nincs más út: Európának működnie kell” – fogalmazott Robert Halver, a Baader Bank tőkepiaci elemzője.

Sebastian Kurz harmincegy éves, a valaha megválasztott legfiatalabb európai vezető lesz. A koalíciós tárgyalások csak azután kezdődhetnek meg, ha a választás hivatalos végeredményét csütörtökön bejelentik, és a köztársasági elnök megbízza Kurzot a kormányalakítással.