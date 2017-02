A szabadságával játszik, aki az oroville-i gátnál drónozik

Továbbra is vészhelyzet van érvényben annál a kaliforniai gátnál, amelynek túlfolyóján a múlt héten egy kilencméteres lyuk keletkezett. A lakosok ugyan visszatérhettek otthonukba, de készenlétben kell állniuk. Vasárnapig újabb heves esőzések várhatók.

Továbbra is vészhelyzet van érvényben az Oroville-tó végében lévő völgyzáró gát körzetében. Bár a hatóságok a minap visszaengedték otthonába a közeli város lakosságát, továbbra is arra kérik az embereket, hogy álljanak készenlétben. „Bár tegnap visszavontuk a kitelepítési parancsot, és a figyelmeztetési fokozatot léptettük életbe, hangsúlyozzuk, hogy továbbra is vészhelyzet van” – szögezte le Kory Honea, Butte megye seriffje.

A rendkívüli helyzet azért alakult ki, mert az idei tél a szokottnál jóval csapadékosabb volt: a sok eső, a megolvadt hó és az erózió megrongálta a kiegészítő túlfolyót, amelyen egy kilenc méter mély és hatvan méter hosszú lyuk keletkezett. A gát ötvenéves történetében eddig még soha sem kellett a túlfolyót használni.

A hatóságok úgy próbálták kezelni a helyzetet, hogy elkezdték leereszteni a vizet a gát mögötti tóból, hogy ne legyen szükség a kiegészítő túlfolyóra. Eközben hatalmas kövekkel és betondarabokkal elkezdték betömni a lyukat. Ugyanakkor vasárnapig további esőzések várhatók, ami ismét megemelheti a vízszintet.

A kritikus helyzet sok kíváncsiskodót vonz a helyszínre: többen drónokkal készítenek felvételeket a gátról. „A közösségi médián keresztül hívtunk fel mindenkit arra, hogy ne jöjjenek fel ide, és ne használjanak drónokat. Megértem az érdeklődést, de az a probléma, hogy ezek a drónok zavarják a légi bevetéseinket, lassítják a munkát, és veszélyeztetik a biztonságot. Tehát akit drónozáson kapunk, azt letartóztathatjuk” – tette hozzá a seriff.

Az oroville-i gátat 1961 és 1968 között építették, két kilométer hosszú, és 230 méter magas. Ez az Egyesült Államok legmagasabb gátja.