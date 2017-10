A románoktól kérne segítséget a kormány

A román ortodox egyháztól is segítséget kérne a magyar kormány a keleti határ védelmében. Katalóniát pedig nem lehet Koszovóhoz hasonlítani – a katalán függetlenség a Barcelonában játszódó regények eladását is befolyásolhatják. Nemzetközi lapszemlénk következik.

Magyarországnak és Romániának közös küldetése a migrációs útvonal lezárása Orbán Viktor szerint – számol be a brit Express című lap. A cikk szerint a magyar és a román kormánynak közösen kell fellépnie Európa keleti határainak hatékony blokkolása érdekében, miután a Nyugat-Európába tartó migránsok a balkáni útvonal helyett egyre inkább a keleti, azaz Románia felé vezető útvonalat használják. A lap azt írja: Orbán Viktor kész lenne a magyar–román határon is kerítést építeni, ezt azonban szeretné elkerülni. A miniszterelnök ebben kérte a román ortodox egyház segítségét is, hivatkozva a közös keresztény gyökerekre.

hirdetés

Szerbiának fel kellene hagynia azzal, hogy a katalán függetlenség kérdését Koszovóhoz hasonlítja – olvasható az EUObserver internetes portálon. A cikk emlékeztet: a katalán autonómia kapcsán Belgrád kettős mércével vádolta meg az európai országokat, mondván, ha Koszovó függetlenségét elismerték, Katalóniáét miért nem. A cikk koszovói szerzője elmondja: míg Koszovó egy elnyomó hatalom árnyékában, de a nemzetközi joggal összhangban, legálisan, a nemzetközi közösség támogatásával lett önálló állam, Katalónia nem rendelkezett ugyanezzel a háttérrel. Felteszi ugyanakkor azt a kérdést is, hogy Szerbia miért nem tiltakozik a Krím félsziget egyoldalú, orosz annektálása, illetve saját népszavazása ellen.

hirdetés

A bestseller-eladásokat is érintheti a katalán autonómiavita – írja a Guardian. A Da Vinci-kód című regénnyel világhírt szerzett Dan Brown legújabb könyve részben Barcelonában játszódik, a szerzőt pedig egy hét múlva várják a katalán fővárosba, azt azonban még nem tudják, hogy a tartományban uralkodó biztonsági helyzet ezt lehetővé teszi-e. A lap megemlíti, hogy Brown könyveinek eddigi helyszínein a regények hatására fellendült a turizmus, Barcelona esetében azonban a kiadók ezt a politikai környezet miatt megkérdőjelezik.