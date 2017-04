„A rendszer nem tűri az ellenvéleményt”

Magyarország visszatért a nyolcvanas évekbe: nincs diktatúra, de az ellenvéleményt a kormány nem tolerálja – ez egy német vélemény a kormányzati „ámokfutásról”, egy amerikai külpolitikai szaklap pedig azt emeli ki, hogy milyen rémisztő a párhuzam az orosz és magyar civil- és külföldiegyetem-ellenes törvények között. Külföldi lapszemle.

Kormányellenes tüntetéssé bővült a civiltörvény-ellenes és CEU-párti demonstráció Budapesten – tudósít a The Washington Post. Szervezőket idéznek, akik szerint meg kell akadályozni, hogy Orbán Viktorból Vlagyimir Putyin, Magyarországból pedig Oroszország legyen. A kormány már nemcsak a liberálisokat akarja eltiporni, hanem mindenkit, aki másként gondolkozik, vagy egyáltalán önállóan gondolkozni mer a párttól származó iránymutatás helyett – fogalmaznak.

Magyarország Oroszországgá válik – ezzel a címmel közöl cikket a világ egyik legtekintélyesebb külpolitikai lapja. A Foreign Policy felidézi, hogy márciusban tiltották be a Szentpétervári Európai Egyetemet, hasonló indokok alapján, mint amelyekkel magyar kormány tervezi a CEU-t. A Fidesz–KDNP a civil szervezetekre vonatkozó törvényekben is a putyini vonalat követi, amelynek eredményeképp Oroszországból több tucat civil szervezetet üldöztek el – írja a lap.

Már nemcsak civilek, de politikusok is megvédenék a civil szervezeteket a magyar kormánytól. A The New York Times összefoglalja az amerikai kormányzat és az Európai Bizottság kifogásait, és idézi a CEU rektorát, aki szerint a kormány a nemzetközi tiltakozás hatására meghátrálni látszik, de közben épp a megoldási javaslatai kényszerítenék törvényszegésre a CEU-t, hiszen azok a kabinet saját CEU-törvényével is ellenkeznek.

Magyarországon lassan olyan elnyomás van, mint a nyolcvanas években; nincs teljes diktatúra, és pénzközpontú szemlélet uralkodik, de az ellenvéleményt nem tűri a rendszer, az országban pedig pártfunkcionáriusok uralkodnak – áll a Deutsche Welle véleménycikkében. A szerző szerint a kormány párbeszéd helyett eljárásokkal kész helyzetet teremt, mint egy autoriter rezsim, közben EU-ellenes kampányt folytat, holott Magyarország az unió egyik legnagyobb nettó haszonélvezője.