„A rabszolgák is bevándorlók voltak”

Megosztás SZA, 2017. március 7., kedd 10:56

A valaha Egyesült Államokba hurcolt rabszolgák is bevándorlók voltak, és nekik is volt amerikai álmuk – ezt mondta a Trump-kormány építésügyi és városfejlesztési minisztere, Ben Carson. A fekete bőrű republikánus politikus a bírálatok hatására visszakozott. Ben Carson az előválasztások során pártja elnökjelöltségéért is kampányolt Donald Trump ellenében. Visszalépése után Donald Trumpot biztosította támogatásáról, és azóta is az elnök szoros szövetségesének számít.