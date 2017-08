A Nyugat-Balkán is szenved a hőségtől

Splitben 42 fok volt, ahogy Bosznia legmelegebb helyein is és Szerbiában sem ment 38 fok alá a hőmérséklet.

Sorozatban dőlnek meg a hőségrekordok a Nyugat-Balkánon is. A horvátországi Splitben 42,3 fokot mértek. Ez a valaha mért harmadik legmagasabb hőmérséklet az Adria-parti országban. Szerbiában 39 fokot jegyeztek fel, és az egész országra a legmagasabb fokú riasztást adták ki, a hőmérséklet ugyanis mindenhol meghaladja a 38 fokot. Bosznia-Hercegovinában szintén vörös riasztást rendeltek el, egyes helyeken akár 42 fok is lehet. A hőhullám akár további tíz napig is eltarthat.

