A nők jogaira hívták fel a figyelmet nőnap alkalmából

A nők jogainak védelmére hívták fel a figyelmet több országban is a nemzetközi nőnapon. Az ünnepnapot 1917 óta tartják március 8-án, eredetileg egy oroszországi nőmozgalmi tüntetés emlékére, ami után a nők is szavazati jogot kaptak.

Nők több országból érkezett csoportja demonstrált az uniós intézmények előtt a lengyel parlament abortuszellenes törvényjavaslata ellen, ami jelentősen szigorítaná, azaz csaknem teljesen betiltaná a művi terhességmegszakítást.

„Szeretnénk szolidaritásunkat kimutatni a lengyel nőkkel. Lengyelországban kritikus a nők helyzete. Szeretnénk, hogy legyen lehetőségünk sürgősségi fogamzásgátlásra, szeretnénk elérni, hogy az abortuszok törvényesek és biztonságosak legyenek. És támogatjuk a nők jogait védő alapítványok munkáját is” – mondta a tüntetés szervezője.

Olaszországban sztrájkkal ünnepelték a nőnapot. Több szakszervezet is csatlakozott ahhoz a nemzetközi felhíváshoz, hogy ezen a napon a nők ne menjenek be munkahelyükre és ne végezzenek házimunkát sem – ezzel hívják fel a figyelmet arra, hogy a nőket alacsonyabb fizetéssel alkalmazzák. A Nők nélküli nap miatt a tömegközlekedésben, a repülőjáratokon, az iskolákban és a hivatalokban is fennakadások voltak országszerte.

„Igaz, hogy a nőknek nem fizetnek annyit, és nem kapják meg ugyanazokat a pozíciókat és munkalehetőségeket, mint a férfiak. Ez nem igazság, mert a nők és a férfiak egyenlők. Isten azért teremtette a nőt és a férfit, hogy kiegészítsék egymást méltósággal és egyenlő mértékben” – mondta egy római apáca.

A fizetések egyenlőtlenségére hívták fel a figyelmet Kijevben is. Ukrajnában a jogvédők felmérése szerint a nők 25 százalékkal alacsonyabb bért kapnak, mint férfi munkatársaik, és az országban még mindig aggasztó a nők elleni erőszakos cselekmények mértéke is.

„A nemek megkülönböztetése létezik, akkor is, ha azt nem támogatják a törvények. Leginkább a munkavállalásnál érezhető. Sokszor a nőket azért utasítják el, mert gyerekeik lehetnek. A nők alkalmazása elleni általános ellenérzés mindig is létezett és még sokáig létezni is fog” – mondta az egyik tüntető.

A női egyenjogúság helyzetének javítását tűzte ki célul már hivatalba lépése kezdetén az ENSZ főtitkára is.

„Az egyetlen módja annak, hogy hatékonyan nyújtsunk védelmet, az az, hogy hogy elsőbbséget adunk a nők alkalmazásának, hogy elsőbbséget adunk a nők kormányzati munkavállalásának a politikában és az üzleti világban, a vállalatok vezető testületeiben, a béketárgyalásokon és egyáltalán, az élet minden területén” – mondta kenyai útja során António Guterres.

Míg a nyugati világban a nők több jogot követelnek maguknak, a fejlődő országok némelyikében alig van egyáltalán joguk. Afganisztánban szinte az egyetlen érvényesülési lehetőséget a sport jelenti. A dél-ázsiai országokban, Indiában, Pakisztánban és Bangladesben pedig még mindig naponta fordulnak elő úgynevezett becsületgyilkosságok.