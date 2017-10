A migránsválság az osztrák választás legfőbb témája

A választást valószínűleg a jobboldali Osztrák Néppárt nyeri, és annak vezetője, Sebastian Kurz lesz a kancellár.

A migránsválság lett a hétvégi osztrák parlamenti választási kampány legfőbb témája. A várakozások szerint a nagykoalíciónak befellegzett: a választást valószínűleg a jobboldali Osztrák Néppárt nyeri, és annak vezetője, Sebastian Kurz lesz a kancellár. A mindössze 31 éves politikus, a radikális jobboldali Osztrák Szabadságpárttal léphet koalícióra.

Modernséget, szociális érzékenységet és stabilitást ígér az osztrák választóknak a Szociáldemokrata Párt, de Christian Kernből aligha lesz még egyszer osztrák kancellár. A felmérések szerint a baloldali párt jelentős mértékben visszaesik majd, a szavazatok mintegy 20-25%-ára számíthatnak.

„Kern úr már nem favorit többé. A kampány során ő vált a fennálló rendszer egyetlen képviselőjévé, és ezzel támadásoknak tette ki magát” – mondta Thomas Hofer politikai elemző.

A változást – bár eddig is benne volt a koalícióban – az Osztrák Néppárttól várja a legtöbb osztrák. A párt kancellárjelöltjét már-már rocksztároknak kijáró kultusz övezi. A mindössze 31 éves Sebastian Kurz külügyminiszterként új irányt szabott az Osztrák Néppártnak, és az osztrák közvélemény nagy részben az ő érdemének tudja be a balkáni migrációs útvonal lezárását. Az osztrák nagypolitika fenegyereke a szavazatok 35%-át is begyűjtheti. Nélküle nincs koalíció, ebben mindenki egyetért Ausztriában.

„Azt gondolom, Kurz nélkülözhetetlen lesz, és kancellár lesz, és egy jó koalícióval, valamint ellenzékkel érdemben tehet valamit Ausztriáért” – fogalmazott Valentin Perkonik.

A várakozások szerint Kurz túllép a nagykoalíción, és a radikális jobboldali, bevándorlásellenes Osztrák Szabadságpárttal lép majd koalícióra, amely a második legerősebb párttá nőheti ki magát a választáson.

„Vörös-fekete koalíciónk volt éveken át, de ez már nem működik tovább. Strachét támogatom” – nyilatkozta Freddie Stoichev.

Hans Christian Strache az iszlamizáció feltartóztatásával kampányolt, és egy televíziós vitában köszönetet mondott a magyar kormányfőnek a határ lezárása miatt. A várakozások szerint a párt 1-2 százalékkal előzi meg a szociáldemokratákat, de ez az érték hibahatáron belül van.