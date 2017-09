A lényeg, hogy ki tud megállapodni Merkelékkel

Még pár órán keresztül szavazhatnak a németek, este 6-ig tart a szövetségi választás. Azt a közvélemény-kutatások biztosra veszik, hogy Angela Merkel és a kereszténydemokrata koalíció sorban negyedszer alakíthat kormányt, de az még kérdés, hogy ki lesz a koalíciós partnerük. A kispártok közül a nacionalista AfD, a baloldali Die Linke, valamint a Zöldek és a szabaddemokraták is 10 százalék körüli eredményre számíthatnak.

A győztes magabiztosságával szavazott Angela Merkel. A kereszténydemokrata politikus biztos, hogy negyedszer is Németország kancellárja lesz, a szavazatok több mint harmadával. Az eddig is kormányzó CDU-CSU-nál csak az a kérdés, hogy ki lesz a koalíciós partnerük.

hirdetés

„A kormány eddig is nagyon sok mindent csinált, de alig kapott dicséretet a gazdasági sikerekért. Csak kritikákat a bevándorlás miatt. De szerintem jól irányítják az országot, és sok problémát csak a média fúj fel” – mondja egy német szavazó.

Részvétel Németországban a 61,5 millió választásra jogosult 41,1 százaléka szavazott a szövetségi parlamenti (Bundestag-) választáson vasárnap délután 14 óráig, ami kismértékű csökkenés a négy évvel korábbi 41,4 százalékhoz képest - közölte a szövetségi választási bizottság.

Az előző ciklusban kereszténydemokrata-szociáldemokrata nagykoalíció volt. A gazdasági stabilitás miatt ez a következő ciklusban is elképzelhető. Az SPD kancellárjelöltje, Martin Schulz csak a bevándorláspolitika miatt támadta Merkelt, a baloldal az eddiginél is liberálisabb rendszert akar, miközben Merkel szigorítana.

Ez alapján a kancellár asszony sokkal inkább a régi szövetségesével, a szabaddemokratákkal léphet koalícióra, akik Merkelhez hasonlóan szigorítanák a bevándorlást.

„Szerintem egyrészt állampolgári kötelesség szavazni, másrészt pedig most mindennél fontosabb, hogy a szabadelvűek megakadályozzák a szélsőjobboldali AfD előretörését, mert most a nacionalizmus a legnagyobb veszély” – mondja egy szavazó.

Az biztos, hogy most először jut be a szövetségi törvényhozásba a nacionalista Alternatíva Németországért párt. Legutóbb 3 tizeddel csúsztak le az 5 százalékos küszöbről, most viszont 10 százalék körüli eredményre számítanak.

„Először is be kell jutnunk a törvényhozásba, hogy ott tudjuk szembesíteni a kormányt a hibáival. Az előző ciklusban már kiderült, hogy erre egyetlen más párt sem képes, mindegy, hogy köztük mi lesz a sorrend, és ki kerül be a kormánykoalícióba és ki nem” – mondja az AfD egyik képviselő-jelöltje.

hirdetés

Az AfD-n és a szabaddemokratákon kívül 10 százalék körüli eredményre számít a baloldali Die Linke és a Zöldek is. A sorrendjük tulajdonképpen mindegy is, a lényeg az lesz, hogy Merkelékkel ki tud megállapodni a kormányzásról a következő hetekben.