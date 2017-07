A katari szankciók feloldását sürgeti Párizs

A Katar elleni szankciók feloldását kérte a büntetőintézkedéseket bevezető négy arab országtól a francia külügyminiszter.

Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Egyiptom júniusban jelentette be, hogy megszakítják kapcsolataikat Katarral. A sivatagi királyságot szinte teljesen elvágták a külvilágtól. A szankciókat azért vezették be, mert szerintük Katar terrorszervezeteket támogat. A vitában Franciaország mellett az Egyesült Államok is közvetít.

hirdetés