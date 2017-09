A karibi térségben pusztít az Irma

Megosztás SZP, 2017. szeptember 8., péntek 08:41, frissítve: péntek 08:41

Több karibi szigetet is letarolt az Irma nevű hurrikán. Tizenhárman haltak meg, de az áldozatok száma emelkedhet. A vihar Kuba felé halad, a szigetország lakosságának jelentős részét kitelepítették. A hétvégén Floridába is megérkezhet az Irma, amelyet Donald Trump amerikai elnök a valaha látott legerősebb hurrikánnak nevezett. A vihar eddig 1,2 millió embert érintett, de a Nemzetközi Vöröskereszt szerint a végső szám akár 26 millió is lehet.