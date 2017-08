A hadsereget is bevetették az ámokfutó szekta ellen

A hadsereget is mozgósítani kellett Indiában, miután egy szekta tagjai törni-zúzni kezdtek vezérük elítélése miatt. A több millió követővel rendelkező gurut nemi erőszakkal vádolják.

Randalírozó tömeg, felgyújtott autók és katonai mozgósítás – káosz uralkodik az észak-indiai Csandígarh városában. Egy szekta mintegy kétszázezer tagja kezdett törni-zúzni, miután a vezetőjüket elítélték két követőjének megerőszakolása miatt. Több ezer katona és rendőr tudta csak visszaállítani a rendet, egy időre még az internetszolgáltatást is lekapcsolták.

Gurmeet Ram Rahim Singh-nek több millió követője van, akik valódi rocksztárnak tekintik, filmekben is szerepel és saját élelmiszermárkája is van. Pedig már korábban is gyanúsították gyilkossággal és nemi erőszakkal. Azzal is vádolták, hogy önmaguk kasztrálására kényszerítette egyes férfi követőit, hogy közelebb kerüljenek istenhez.

Indiában a nemi erőszak az elmúlt években lett forró politikai téma, miután több olyan eset is nyilvánosságra került, amikor csoportosan erőszakoltak meg fiatal nőket nyilvános helyen. Egy himalájai kolostorban kung-fu tanfolyam indult a testi épségüket féltő nőknek.

„A legtöbben azt mondják, hogy a szerzetesek csak ülnek és imádkoznak, de nekünk nemcsak a szánk jár, hanem bebizonyítjuk az ellenkezőjét. Cselekednünk kell” – mondta egy szerzetes.

A hivatalos statisztikák szerint óránként négy nemi erőszak történik Indiában, de aktivisták szerint a valódi szám ennél is magasabb lehet.