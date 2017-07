A gyarmatosítás bűneinek elismerését akarja Algéria

Szigorúbb szankciókat kér a német és a dél-koreai államfő Észak-Koreára. Nem szükséges a katonai jelenlét az olasz–osztrák határon.

Szigorúbb szankciókat sürgetett az interkontinentális ballisztikus rakétatesztet végrehajtó Észak-Korea ellen Angela Merkel német kancellár és Mun Dzse In dél-koreai elnök. A Der Spiegel beszámolója szerint Merkel azt mondta: Észak-Korea nagy veszélyt jelent a világbékére. A Berlinbe látogató Mun Dzse In Phenjan keddi rakétakísérletét provokációnak nevezte, ami az egész világra veszélyt jelent. A koreai elnök a konfliktus békés rendezésénél számít Merkel személyes támogatására, ugyanakkor hozzáfűzte, hogy most további szankciók kidolgozására kell törekedni.

Jelenleg nem szükséges az időszakos határellenőrzés bevezetése az olasz–osztrák határon, ellentétben az osztrák–szlovén vagy az osztrák–magyar határszakaszokon bevezetett intézkedésekkel – írja a Kurier osztrák napilap Christian Kern osztrák kancellár szavaira hivatkozva. A kancellár szerint katonák vagy katonai eszközök jelenleg nincsenek bevetésben az olasz–osztrák határnál. Ugyanakkor az osztrák védelmi minisztérium megkezdte az olasz–osztrák határ mentén szolgálatot teljesítő rendőröket segítő, támogató művelet kidolgozását, valamint a rendőrség is nekilátott a határirányítási rendszer előkészítő munkálatainak.

A gyarmatosítási károk elismerését kéri Franciaország új államfőjétől Emmanuel Macrontól az algériai elnök – írja a dél-franciaországi L'independant. Abdelaziz Buteflika Algéria függetlenségének 55. évfordulója alkalmából küldött üzenetet Párizsnak. Az algériai elnök szerint az a kivételes partneri viszony, amelynek kiépítésébe a két ország belekezdett Francois Hollande francia elnök 2012 végén tett algériai látogatásakor, el fog vezetni a történelem igazságainak elismeréséhez. Francois Hollande még elnökként az algíri parlamentben hivatalosan is elismerte, hogy országa szenvedést okozott az algériai polgároknak, ám a bocsánatkérés elmaradt. Macron még elnökjelöltként, februári algériai látogatásán „emberiesség elleni bűncselekménynek” nevezte az 1830 és 1962 közötti gyarmatosítást.