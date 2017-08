A franciák tiltakoznak a first lady ellen

Tiltakoznak a franciák az ellen, hogy Emmanuel Macron elnök felesége – amerikai mintára – first lady legyen.

Az erről szóló online petíciót már kétszázezren írták alá. Attól tartanak, hogy Brigitte Macron közpénzből fizetést kaphat, pedig az erről szóló hírt maga az elnök is cáfolta. A francia államfőfeleségeknek eddig is volt irodájuk az elnöki palotában, és asszisztenseket is kaptak, de a változtatással teljes személyzet segíthetné a munkájukat.

