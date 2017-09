A Financial Times bírálja a nemzeti konzultációt

A Soros-terv álhír, a sorosozás antiszemita, az Orbán kormány megérett a büntetésre – írja a napilap.

Szerkesztőségi cikkben bírálja a kabinet újabb nemzeti konzultációját a Financial Times. A brit üzleti napilap szerint a Soros György és az általa finanszírozott civil szervezetek elleni támadás, valamint az unióval a migrációs politika miatti szembenállás az európai értékekkel ellentétes, ezért elérkezett az ideje annak, hogy az Európai Néppárt kizárja soraiból a Fideszt. Hozzáteszik, az uniónak a kohéziós alapok kifizetéseit a jogállamiság alapelveinek betartásához kellene kötnie. A szerkesztőségi cikk ugyanakkor azt is elismeri, az uniós finanszírozás felfüggesztése nemcsak a kormányt, de az átlag magyar is büntetné, utóbbit igazságtalanul.

hirdetés