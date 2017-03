Az Iszlám Állam területvesztése miatt a dzsihadista harcosok Európába tartanak. Az amerikai kormányzat magas és áthatolhatatlan falat szeretne az amerikai–mexikói határon. Nemzetközi lapszemle következik.

Az Iszlám Állam területvesztése miatt a dzsihadista harcosok Európába tartanak és Olaszország is terrorista támadás célpontja lehet, ezért tovább erősítették a biztonsági készültséget a római szerződések 60. évfordulójára tervezett EU-csúcs közeledtével - írta a La Repubblica. Az olasz napilap értesülései szerint a Szíriában és Irakban is vereségeket szenvedő Iszlám Állam harcosai Európába igyekeznek visszajutni, elsősorban a migráció balkáni útvonalán. Titkosszolgálati információkra hivatkozva az újság azt írta, hogy az olasz hatóságok leginkább öngyilkos terroristáktól tartanak, akik fegyver nélkül, de bármilyen eszközt gyilkolásra használva cselekednek, legyen az jármű, kamion vagy egy egyszerű kés.

hirdetés

Az amerikai kormányzat magas és áthatolhatatlan falat szeretne az amerikai–mexikói határon. A szövetségi kormányzat a hét végén nyilvánosságra hozta terveit arról, hogy milyen falat szeretne a Mexikóval közös határán, és megkezdte a versenytárgyalások feltételeinek kiírását is – írja a The Washington Post. A leendő alvállalkozók számára közzétett tájékoztatás szerint a falnak 30 láb (körülbelül 9,5 méter) magasnak kell lennie. Az építkezésben részt venni kívánóknak két hét áll a rendelkezésükre, hogy előterjesszék ötleteiket, elképzeléseiket. A most nyilvánosságra hozott tervek a teljes költséget nem rögzítik, de becslések szerit 10-25 milliárdra rúg majd.

hirdetés

Mintegy 15 ezren tiltakoztak Barcelona belvárosban a katalán függetlenségi folyamat ellen. A katalán La Vanguardia beszámolója szerint a tüntetők spanyol és katalán zászlókat lengettek és transzparenseket tartottak a magasba. A felszólalók szerint a szabadságot, a demokráciát, és az együttélést veszélyezteti Katalóniában a függetlenségi folyamat, amely „csak katasztrófát hoz”. A megmozduláson több elszakadást ellenző parlamenti párt is képviseltette magát.