A drogkereskedők Mekkájává változhat Bolívia

Csaknem duplájára növelik Bolíviában a kokacserjével legálisan beültethető földterületek nagyságát. A bolíviai kormány szerint ezzel a hagyományokat és a termelőket védik. Az ellenzék viszont úgy véli, hogy a kokalevelek valójában a drogkereskedelemben hasznosulnak.

A jövőben még az eddiginél is több kokacserje teremhet a dél-amerikai országban, miután a kormány csaknem kétszeresére növeli az erre használható földterületek nagyságát. Főleg a trópusi Chapare tartományt vonja be a legális termesztésbe. Az erről szóló törvényt a bolíviai elnök már alá is írta.

hirdetés

Evo Morales szerint ezzel nem a drogkereskedelmet, hanem a hagyományokat támogatják. „Az Egyesült Államok azt mondta, hogyha lesz majd szintetikus kokain, akkor a mi kokaleveleink elveszítik az értéküket. Ez zsarolás és fenyegetés. Tudjuk persze, hogy a drogkereskedelem befolyásolja a kokalevél árát. Ezért döntöttünk úgy, hogy racionalizáljuk a kokalevél-termelést. Ez nem a kokainról szól, mi felelősek vagyunk” – fogalmazott az elnök.

Az ellenzék viszont úgy véli, hogy a jogszabály a drogkereskedők Mekkájává változtatja Bolíviát. A konkurens Jungasz régió termelői szintén azt mondják, hogy a chaparei kokacserje valójában a drogkereskedelemben hasznosul.

„Lehet, hogy elvesztettünk egy csatát, de még nem vesztettük el a háborút. Mi, a jungaszi kokaterjesztők egységesek vagyunk, és felhívjuk a nemzetközi közösség figyelmét arra, hogy mi folyik Bolíviában. Igazságtalanságról van szó, mert a mi kokalevelünk nemzeti és a tradicionális, és nem a másik régióé” – jelentette ki Franklin Gutierrez, a Yungasi Kokaterjeztők Szervezetének elnöke.

hirdetés

Bolíviában a kokalevelek fogyasztása az indián kultúra része: többek között a fáradtság- és az éhségérzet csökkentésére, valamint a teljesítmény növelésére használják. Kokaint csak különböző vegyületek hozzáadásával lehet előállítani a levelekből.