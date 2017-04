A Dortmund volt a célpont

A Borussia Dortmund futballcsapata volt a célpontja a kedd esti robbantásoknak. A csapat autóbusza épp a stadionba indult egy szálloda elől az AS Monaco elleni Bajnokok Ligája mérkőzésre. A hatóságok egyelőre nem tudják, hogy mi volt a merénylet indítéka így nem is terrortámadásként, hanem emberölési kísérletként kezelik az ügyet. Egy rendőr és a csapat egyik játékosa is megsérült.