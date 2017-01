A diplomáciai védettség sem szab gátat az erdogani megtorlásnak

Több mint 200 katona ellen adtak ki elfogatóparancsot Törökországban a júliusi puccskísérlettel összefüggésben. A hatóságok eddig több mint 40 ezer embert tartóztattak le, 130 ezret pedig elbocsátottak állásukból. Az volt az indok, hogy kapcsolatban álltak a puccsistákkal. A megtorláshullám főleg a hadsereget, a médiát, az oktatást és az igazságszolgáltatást érinti.

A 90-es évek elején Törökország volt az egyik legnagyobb támogatója annak, hogy a jugoszláv háborús bűnösök és a ruandai népirtás felelőseinek elszámoltatására hozzák létre a hágai Nemzetközi Bíróságot. Ankara most már ott is a júliusi török puccskísérlet felelőseit keresi: a Nemzetközi Bíróság egyik török bíráját letartóztatták. Az ankarai kormány nem hajlandó sem tájékoztatni, sem kommentálni az ügyet.

A védelem képviselője szerint Törökország jogellenesen tartja fogva a bírót, mert ENSZ-bírói minőségében diplomáciai mentességet élvez. „Ha egy állam letartóztathat egy bírót, és egy bírót helyettesíteni kell emiatt, akkor a mi bíróinkat is érintik ezek az intézkedések. Bármely állam, mely bármilyen formában is megszünteti a védelmüket, a bírói hatalom függetlensége ellen cselekszik. Mi nem szeretnénk, ha a bíróinknak felelniük kellene a hazájuknak, vagy félniük kellene a hazájuktól, ha bizonyos döntéseket hoznak vagy épp nem hoznak. Teljesen függetlennek kell lenniük, és ezért is van diplomáciai mentességük” – tette hozzá Peter Robinson ügyvéd.





Törökországban eddig több mint 40 ezer embert letartóztattak, 130 ezer embert pedig elbocsátottak vagy felfüggesztettek állásából azzal a gyanúval, hogy kapcsolatban voltak a hatalomátvételi kísérlettel gyanúsított Fethullah Gülen hitszónokkal és mozgalmával. Július óta rendkívüli állapot van érvényben Törökországban, ami felhatalmazza a kormányt, hogy a törvényhozás megkerülésével felfüggesszen polgári és szabadságjogokat.