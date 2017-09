A csapból is a magyar idegengyűlölet folyik

A magyar kormány egyre inkább csak a gyűlöletkeltésben hisz, a rászoruló menekültek és a brüsszeli pénzcsap után egy zsidó milliárdos az aktuális ellenségük. Erről szól egy brit elemzés. A vatikáni rádió pedig a Fidesz idegengyűlöletével foglalkozik.

Miközben a magyar kormány és a propaganda-sajtó a menekültek távol tartásának a második évfordulóját ünnepli, az ENSZ elítéli a kormány idegenellenességét és arra is felhívja a figyelmet, hogy a magyar vezetés célja távol tartani a legális menekülteket is, emlékeztet a Vatikáni rádió. Az összefoglalójuk szerint a magyar hatóságok igyekeznek a lehető legrosszabb körülményeket megteremteni a rászoruló embereknek, hogy azok innen is menekülni akarjanak, emlékeztet a magát a pápa hangjaként aposztrofáló rádió.

Felesleges ágyúval lőni verébre, a magyar kormányt diplomáciai eszközökkel kell rávenni az európai bíróság ítéletének a betartására, a német pénzügyminiszter szerint. Wolfgang Schäublét a Politico idézi, aki emlékeztetett, hogy a magyar kormány menekültellenessége belpolitikai eszköz, hogy a félelemkeltésből politikai hasznot húzzanak. De emiatt Schäuble szerint nem kell brüsszeli pénzeket megvonni Magyarországtól.

Tovább görgeti az idegenellenességet a magyar kormány: a bevándorlók és brüsszel fitymálása után Soros György a következő célpont, írja a Reuters. A brit hírügynökség emlékeztet, hogy a fidesz mostanra csak a gyűlöletkeltésben hisz és a zsidó milliárdos csak az aktuális célpontjuk, akitől a választóknak félni kell, amíg a kormány le nem győzi őt egy nemzeti konzultációval.