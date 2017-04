A brexitről tárgyaltak Londonban

Theresa May brit kormányfő hivatalában fogadta Jean-Claude Junckert, az Európai Bizottság elnökét.

Egyelőre rejtély, hogy miről tárgyalt egymással a Downing Street 10.-ben Theresa May és vendége, Jean-Claude Juncker. A londoni miniszterelnöki hivatal közleményében csupán annyi áll, hogy a megbeszélés konstruktív volt, a brit kormány pedig a kilépés után is különleges partneri viszonyt akar az EU-val.

A zárt ajtók mögött feltehetően tovább folytatódott a kölcsönös zsarolás és vádaskodás. Az azonban csak a francia elnökválasztás és a német parlamenti választás után dől el, hogy mit követel és mit ajánl az unió Nagy-Britanniának. Vagyis lesz-e hozzáférése a briteknek a közös piachoz, beengedik-e a brit munkaerőpiacra az uniós munkavállalókat. Legalább ilyen fontos az is, mekkora összeget követel Brüsszel lelépési díjként a britektől. Jean-Claude Juncker 60 milliárd eurót követel a britektől, amit hatalmas felháborodás követett Londonban.

Theresa May tudja, hogy a brexit fájni fog, ezért döntött a politikai felhatalmazása megerősítéséről. Június 8-án tartanak előre hozott választásokat, amin a felmérések szerint Theresa May földrengésszerű győzelmet arat majd. A közvélemény-kutató cégek felmérése szerint a Konzervatív Párt a szavazatok 48-50%-ára számíthat, amivel kétharmadnál is nagyobb többségre tehet szert az alsóházban. Theresa Mayt még az ellenzéki szavazók egy része is támogatja: népszerűségi mutatója több mint hatvan százalék, ami a legmagasabb érték négy évtizedes összehasonlításban.