A bizottságra várnak a katalán és a spanyol vezetők is

A katalán és a spanyol vezetők is az Európai Bizottság közvetítésére várnak az október elsejére kiírt katalán függetlenségi népszavazás miatt. Az iraki kormány mától minden nemzetközi járatot törölt az iraki Kurdisztán székhelyére, Erbílbe. Külföldi lapszemlénk következik.

Mind a katalán, mind a spanyol vezetők Brüsszelhez fordultak segítségért a közelgő katalán függetlenségi népszavazás ügyében. Az EU nem teheti meg, hogy passzivitásba menekül - írja a Politico. Az uniós szaklap szerint az Európai Bizottság közvetítésére szükség lesz. A katalán regionális kormányzat érvelése szerint a Bizottság - látva a spanyol hatósági intézkedéseket, az őrizetbe vételeket, nem hivatkozhat arra, hogy ez spanyol belügy. Az önrendelkezés joga a katalánoknak is jár, és az uniós állampolgár katalánok 82%-a a referendum megtartása mellett áll - mondják. Jean-Claude Juncker bizottsági elnök néhány napja zavart okozott azzal a kijelentésével, hogy tiszteletben tartja a spanyol kormány döntését a referendum akadályozásáról, de ha a katalánok többsége igennel szavaz, akkor meg azt fogja tiszteletben tartani.

hirdetés

Az iraki kormány mától minden nemzetközi járatot törölt az iraki Kurdisztán székhelyére, Erbílbe, miután a kurdok hétfőn Bagdad kérése ellenére függetlenségi népszavazást tartottak - írja a brit Independent. A referendumon voksolók 93%-a az Iraktól való elszakadásra szavazott, emiatt Bagdad az elszigetelés politikáját kezdi alkalmazni a kurd régió ellen. Az iraki miniszterelnök szerint a népszavazás egy alkotmányellenes kísérlet volt az autonóm terület olajbevételei fölötti ellenőrzés megszerzésére és a vegyes népességű Kirkuk régió megszerzésére. Az iraki arab lakosság aggódva figyelte ez utóbbi területeken is megrendezett voksolást. A lap hozzáteszi: Ankara és Teherán is aggódik, mert egy önálló Kurdisztán létrehozása saját kurd kisebbségüket is az elszakadásra ösztönözheti.

hirdetés

Az elmebajos Donald Trump politikai hasznot akar húzni Otto Warmbier halálából Észak-Korea szerint. A Skynews hírtelevízió összefoglalója emlékeztet: az amerikai egyetemista egy phenjani hotelből akart eltulajdonítani egy propaganda-táblát, amiért a helyi bíróság 15 év kényszermunkára ítélte. Romló egészségi állapota miatt nyáron a rezsim elengedte, de néhány nappal később elhunyt. Családja szerint megkínozták, és ezt a bejelentést Trump elnök tényként kezelve megvádolta Észak-Koráét. Erre reagált most Phenjan azzal, hogy Warmbiert az amerikai összeesküvők szándékosan provokálni küldték Észak-Koreába, váratlan halálát pedig Trump saját aljas propaganda-céljaira akarja használni.