A besorozás miatt tüntettek, csúnya vége lett

Vízágyút vetettek be az izraeli rendőrök az ultraortodox zsidó tüntetőkkel szemben. A demonstrálók amiatt tiltakoztak, hogy egy fiatalt letartóztattak, amiért nem volt hajlandó megjelenni a katonai sorozáson. A megmozdulás résztvevői eltorlaszolták az utcákat, kővel dobálták a rendőröket, akik durván ütlegelték és rugdosták a földön fekvők tüntetőket. A hatóságok nyolc személyt előállítottak.

A földön húzták, majd megrugdosták az egyik ultraortodox tüntetőt az izraeli katonák. Másokat felállítottak az útról, és kilökdösték őket. Később még vízágyút is be kellett vetniük a tömeg szétoszlatására. A lovas rendőröknek is be kellett avatkozniuk a rend helyreállítására. A forgalomlassító megmozdulást egy sorozóiroda elé szervezték Jeruzsálemben, az ultraortodoxok így tiltakoztak az ellen, hogy letartóztattak egy fiatalt, amiért nem jelent meg a sorozáson. A hatóságok több demonstrálót őrizetbe vettek.

Az alkotmánybíróság szerepét is betöltő legfelső bíróság a múlt héten alkotmányellenesnek minősítette azt a törvénykiegészítést, amely két évvel ezelőtt csökkentette a hadseregbe behívható ultraortodoxok számát. Az indoklás szerint ez károsítja az egyenlőséget. A módosítást az ultraortodox pártokkal koalícióban lévő izraeli kormányfő terjesztette be a parlamentnek.

„Ezért léptünk politikai pályára. Sorozást mindenkinek, munkát mindenkinek! Benjamin Netanjahu nem bújhat ki folyton ez alól. Sorozást mindenkinek, nem csak azoknak a balekoknak, akiknek nincs pártjuk a kormánykoalícióban” – védte meg a bírósági döntést a liberális-centrista párt vezetője, Jair Lapid.

Viszont az ultraortodox pártok és a hívők elutasítják a határozatot.

„Ha a törvényhozói hatalom közbeavatkozhat, és eltörli a törvényt, akkor a világon mindenütt meg kell tenni. Nincs ennél nagyobb butaság. Kár. Ez szégyent jelent a legfelső bíróságra” – mondta egy hívő, Henry Kahn.

A legtöbb izraeli fiatalt nemre való tekintet nélkül 18 éves korában behívják kötelező katonai szolgálatra. Ez alól az ultraortodox iskolák diákjai vallási alapon többnyire felmentést kapnak, de azt a sorozás folyamatában kell megszerezniük.