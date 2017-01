A békések méregették egymást, az anarchisták törtek-zúztak Washingtonban

Az amerikai rendőrség kilencven embert vett őrizetbe Washingtonban, akik Donald Trump beiktatása ellen demonstráltak. Anarchisták egy csoportja kirakatokat is betört és kukákat borogatott.

Fekete ruhás anarchisták tüntettek Washington központjában. Kukák és kirakatok bánták, hogy a demonstrálóknak elegük van a politikából. A rendőrök paprikaspray-vel válaszoltak. Az anarchisták Clinton ellen ugyanígy tüntettek volna, mint Trump ellen, de az új elnök ellenzői is több demonstrációval készültek.

Trump-ellenes békés tüntetések Washington több pontján is voltak. Általában mindig azoknak nagy a hangja, akik csoportban vannak és találnak maguknak egy magányosan álló embert, akire rátámadhatnak. Most itt több nagy csoport van, és mindenki méregeti a másikat” – fogalmazott egy tüntető.

A tüntetők perceken keresztül akadályozni tudták a bejutást Trump elnöki esküjének a helyszínére, és később az elnöki felvonulás útvonalára is bejutottak. Trump beiktatását bekiabálásokkal is próbálták megzavarni. Volt olyan, aki egy Putyin-bábut vitt magával, hogy az amerikai elnök oroszbarátságára utaljon. A Trump-ellenesek később az elnöki felvonulás útvonalával párhuzamosan is élőláncot tudtak formázni, de itt is az elnök hívei állták az útjukat.





„Nem akarunk balhét. Csak azt akarjuk, hogy az elnöknek ne legyen baja. Senki ne bántson senkit, ne legyen erőszak, mindenki nézze végig az elnök beiktatását és örüljön, hogy végre újra az emberek érdekeit képviselik” – nyilatkozta egy Trump-párti tüntető.

Az új elnök ellen több amerikai városban is demonstráció volt, és a mexikói határon is több ezren tüntettek a tervezett fal ellen. Trump szerint ennek megépítéséről már hétfőn, az első intézkedései között dönt majd.