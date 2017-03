2019-re léphetnek ki az unióból a britek

Március 29-én értesíti Nagy-Britannia Brüsszelt arról, hogy távozni akar az Európai Unióból – jelentette be a londoni kormány. A kilépési tárgyalások maximum két évig tartanak majd, azaz a szigetország 2019 márciusára veszítheti el tagságát.

Bélyegekkel ünnepelte Nagy-Britannia 1973-ban, hogy belépett az Európai Unió elődjébe, az Európai Gazdasági Közösségbe. A britek most kezdhetik készíteni a kilépési bélyegeket: negyvenhat év tagság után, 2019 márciusában ugyanis távoznak az Európai Unióból.

Ez azután vált csaknem biztossá, hogy a kormány bejelentette: idén március 29-én hivatalosan is értesíti Brüsszelt távozási szándékáról, és ezzel megkezdődnek a maximum két évig tartó kilépési tárgyalások.

A dátumról az Egyesült Királyság EU-nagykövete tájékoztatta az Európai Tanács elnökét, Donald Tuskot.

Mivel az Európai Unió nem engedi az emberek mozgásának, így a bevándorlásnak a korlátozását a közös piacon belül, Nagy-Britannia nemcsak az EU-ból, hanem a közös piacból is kilép. Ennek pótlására szabadkereskedelmi megállapodást kötne az unióval, hogy továbbra is vámok nélkül üzletelhessenek egymással.

Theresa May miniszterelnök szerint akkor is kilépnek majd, ha esetleg nem sikerül megállapodni a távozás feltételeiről. Úgy véli, hogy a megállapodás elmaradása is jobb, mint egy rossz megállapodás.

Brüsszel szerint a briteknek kőkemény tárgyalásokra kell felkészülniük. „Az értesítés után az első lépés az lesz, hogy az Európai Tanács elfogadja az irányelveket. Ez lesz a politikai reakció. Az ülést a tanács elnöke, Donald Tusk fogja összehívni. Az Európai Bizottság pedig haladéktalanul nyilvánosságra hozza majd ajánlását a tárgyalások megkezdésére. Ez a jogi felhatalmazás. Ezután a tanács engedélyezi a tárgyalásokat, és megadja a mandátumot az Európai Unió tárgyalójának, Michel Barnier-nek” – mondta Margaritisz Szkinasz, az Európai Bizottság szóvivője.

Nagy-Britanniában kétszer tartottak népszavazást az uniós tagságról. 1975-ben még 17 millióan szavaztak mellette és 8,5 millióan ellene. A tavalyi referendumon viszont már 17,5 millióan voksoltak a tagság ellen, és mindössze 16 millióan mellette.