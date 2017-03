13 ezer eurós ajándékokat kapott Fillon

Luxusöltönyöket kapott ajándékba egy mecénástól a francia elnökválasztás konzervatív jelöltje helyi lapértesülések szerint.

A ruhák összértéke eléri a 13 ezer eurót. Francois Fillon szerint az öltönyöket egy barátja ajándékozta neki. Úgy véli, hogy hajtóvadászat folyik ellene, a sajtó már a szemetesében is turkál. A politikust szerdára idézték be a bíróságra, miután kiderült, hogy feleségét és fiait is valószínűleg szabálytalanul foglalkoztatta. Fillon a francia elnökválasztás esélyese volt, az ügy kirobbanása után azonban a harmadik helyre csúszott vissza a népszerűségi listán.

