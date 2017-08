Vihar után: még küzd az áramszolgáltató

A viharos csütörtöki időjárás miatt Vas megyében 600 háztartásban még mindig nincs áram, mert a megsérült villanyvezetékek és oszlopok javítása elhúzódott.

„Jelenleg is teljes létszámmal zajlik az áramhálózatot ért súlyos sérülések javítása a Nyugat-Dunántúlon. A középfeszültségű hálózaton még 600 Vas megyei ügyfelünk áramszolgáltatásának helyreállításán dolgoznak a szakemberek, várhatóan ma sötétedésig elvégzik ezt a munkát. Ezzel párhuzamosan zajlik a kisfeszültségű hálózatok javítása Zala, Vas, és Győr-Moson-Sopron megyében is. A sérülések távolsága miatt azzal számolunk, hogy a munkát holnap is folytatni kell, kiemelten az Őrségben, Őriszentpéter és Szentgotthárd térségben” – tájékoztatott szombat este Varga Ivett, az E.ON szóvivője.

