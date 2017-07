Újabb 219 pórul járt magyar turista érkezett haza

Újabb 219 turista érkezett meg Ferihegyre délelőtt a fizetésképtelenné vált Green Holidays Törökországban rekedt utasai közül.

Szerda estére mind az 569 kint ragadt ember hazajön – jelentette be az Uniqa Biztosító felelős vezetője. Törökországban csak néhányan maradtak, ők önállóan szervezik a kinntartózkodásukat, másik irodával szerződtek.

„Az elsődleges dolog az, hogy hazahozzuk az összes utast, a mai nap folyamán mindenkit haza fogunk tudni hozni, ebben a kollégáknak benne van az elmúlt pár nap nagyon kemény munkája, van, aki vasárnap óta szinte egy percet sem alszik. Hogy az ötszázmillió forint mire elég, azt a következő hetekben fogjuk meglátni, most várjuk az összes kárbejelentést, ezért is kérjük az összes utast, azokat is, akik nem tudtak elutazni, hogy tegyék meg a kárbejelentést azokon a fórumokon, amiket mind a Facebookon, mind az Uniqa.hu-n közzétettünk. Ahogy ezt összesítettük, utána fogjuk meglátni, hogy ez a kártérítés mire elég” – mondta Kurtisz Krisztián, az Uniqa Biztosító vezérigazgatója.



„Hétfő délután kaptam egy telefont a portáról, hogy azonnal hagyjuk el a hotelt, ez így pihenés közben szíven ütött, de lementünk megkérdezni, hogy mi lehet a probléma, mert, ugye, foglalásunk van hét nap, de lent azt mondták, hogy a török partner visszamondta a szállásunkat, úgyhogy vagy fizetjük mi a szállást, vagy el kell hagynunk” – mondta egy utas, Lukács Máté.

Nem biztos, hogy elég lesz az ötszázmillió

Egyelőre nem tudja a biztosító, hogy az rendelkezésre álló ötszázmillió forint elég lesz-e az ügyfelek kártalanítására.

Az Uniqa Biztosító vezérigazgatója a Hír Televíziónak azt mondta: még várják, hogy minden ügyfél benyújtsa a kárigényét.

