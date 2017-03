Új hét, újabb milliárd a vizes vb-re

Szinte már nincs olyan tétel a budapesti vizes világbajnokságon, amely ne drágult volna a tervezetthez képest.

Most a Batthyány téri ideiglenes ugrótorony eddigi kétmilliárdos költségvetéséhez csaptak hozzá egymilliárdot. A létesítmény annyival drágult meg menet közben, hogy új közbeszerzést kellett rá kiírni. Ezt az unió hivatalos értesítője szerint az eredeti kivitelező, a kormányközeli West Hungária Bau nyerte, amelynek tulajdonosa a miniszterelnök vejének egyik volt üzlettársa. Az ugrótoronyra, amelyet a vb után elbontanak, eredetileg 1,3 milliárd forintot szántak.

Az Index közben arról ír, hogy Kósa Lajos kedvenc zenekara, a Rolling Stones is felléphet a vizes vb 3,5 milliárdosra tervezett nyitórendezvényén. Az oldal úgy tudja, több millió dollárt fizetnének ki a rockbandának, mellyel jelenleg is tárgyalnak. Arról is írnak, hogy a szervezőbizottság egyeztet a megnyitó élő közvetítéséről a nagy nemzetközi tévétársaságokkal. A CNN azt ajánlotta, hogy ha kapnak kétszázmillió forintot, akkor hajlandóak bejelentkezni.

„Az utóbbi hetekben, mikor látjuk, hogy most már naponta növekszik milliárdokkal, meg százmilliókkal a költségvetés, most már én teljesen elhiszem, és ezért mondjuk azt, hogy adják ki. Másrészt ugye az Indexnek egyértelmű információja volt erről, hogy a CNN-nel tárgyalnak erről, ami teljes mértékben abszurd. Hát egy sportrendezvény esetében az az eljárásrend, hogy a tévétársaság fizet, hogy egyáltalán közvetíthessen, és nem fordítva szokott történni” – nyilatkozta a párt elnökségi tagja, Szabó Szabolcs.