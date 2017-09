Tízezreknél nincs áram – lecsapott a vihar Floridára

120 kilométer per órás sebességű széllel érkezett Florida partjaihoz az Irma hurrikán. 76 ezer ember maradt áram nélkül. A hatóságok arra figyelmeztették a lakosságot, hogy menjenek biztonságos helyre. Az Irma pusztítása miatt eddig több mint 20 ember vesztette életét a karibi térségben. Útvonalán egy másik hurrikán, a José vonul végig, ami nehezíti a helyreállítási munkálatokat, Mexikóban pedig a Katia okozta eddig két ember halálát.

Elérte a hurrikán széle a napfény állam néven becézett Floridát – 120 kilométer per órás sebességű széllökésekkel. 76 ezer ember otthonában nincs áram. A hurrikán közepe 200 kilométer per órával száguld a szárazföld felé.

Miami belvárosa szinte teljesen elnéptelenedett, a helyiek engedelmeskedtek a hatóságok felszólításának. Florida állam kormányzója az utolsó pillanatig sürgette a kitelepítettek távozását, amíg még lehet.

„Ha azt az utasítást kapták, hogy távozzanak, akkor menniük kell azonnal. Ez az utolsó esélyük arra, hogy jó döntést hozzanak. Több helyen is kitelepítési parancs van érvényben. Több mint 6,5 millió floridai számára rendeltük el az evakuálást. Ne tegyék ki magukat és a családjukat életveszélynek” – hangsúlyozta Rick Scott kormányzó.

Eddig több mint 50 ezren vették igénybe az átmeneti szállásokat, de volt olyan menedék is, ahonnan már el kellett küldeni a jelentkezőket. A távozásra bátorította a floridaiakat az amerikai elnök is.

„Ez egy hihetetlenül pusztító erejű vihar. Mindenkit arra kérek, aki a vihar útvonalában tartózkodik, hogy kövesse az utasításokat, és menjen el az útból. Tudom, hogy minden kormányzati munkatárs keményen dolgozik, még sosem volt hasonló, és értékelem a bátorságukat. A tárgyak pótolhatók, az élet azonban nem, és most a biztonság az első. Aggódni nem kell, csak menjenek el az útból” – üzente Donald Trump.

Sokan az utolsó pillanatban hagyták el Floridát, az orlandói repülőtér nemrég még tele volt utasokkal, akik a még elindított utolsó járatokkal akartak távozni. „Aggódtam, hogy hogyan tudunk elmenni. Minden folyamatosan változott. Először keresnünk kellett egy járatot, most meg itt minden olyan kaotikus. Kicsit félelmetes” – fogalmazott egyikük. „Nem vettünk még jegyet visszaútra. Minden attól függ most, hogy mikor mondják azt a hatóságok, hogy minden rendben. Most elmegyünk, és hagyjuk, hogy tegyék a dolgukat” – mondta egy másik férfi.

Az amerikai meteorológiai szolgálat előrejelzései szerint az Irma Florida nyugati peremén fog végigvonulni. Az előzetes becslések több milliárd dolláros kárról szólnak. A karibi térségben már több mint 20 ember vesztette életét az Irma pusztítása miatt. Részletek >>>

A szigeteken és Kubában már megkezdődött a vihar utáni romeltakarítás, de a térségben közben két másik nagy erejű trópusi vihar, a José és a Katia is megjelent. Előbbi az Irmával megegyező útvonalon halad, amivel nehezíti a mentési és helyreállítási munkálatokat, utóbbi pedig Mexikóban okozott nagy fennakadásokat, az esőzések áradásokat és földcsuszamlásokat okoztak. Két ember életét vesztette, 70 ezer háztartásban pedig nincs áram.