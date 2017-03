Sztrájkolni fog a BKV

Sztrájkot hirdetett április harmadik és negyedik hetére a BKV-munkavállalók nyolcvan százalékát képviselő két szakszervezeti szövetség.

A mai tárgyaláson sem tudott béremelést ígérni dolgozóinak a BKV, ezért két szakszervezet is sztrájkot jelentett be: április 18-ától és április 24-étől.

Ha életbe lép a munkabeszüntetés, akkor a járművek mindössze hatvan százaléka fog közlekedni a fővárosban.

„A mai tárgyalásokon sem tudott mit mondani a munkáltató. A dolgozóknak végképp elfogyott a türelme. Nem hajlandók tovább várni. Egyébként mindenkinek érdeke az, hogy legyen normális béremelés a BKV-nál, mert nem kapunk utánpótlást az eltávozott, nyugdíjba menő vagy kilépő dolgozók helyére, és az a veszély fenyeget, és ez reális veszély, hogy nem fog tudni működni a BKV. Ez egy esetleges sztrájknál sokkal, de sokkal nagyobb gondokat fog okozni a tömegközlekedésben és nagyobb károkat a nemzetgazdaságban” – nyilatkozta Gulyás Attila, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke.

Nem lát esélyt a megállapodásra a bérmegállapodásra a másik szakszervezet sem. A közlekedési cég dolgozói három év alatt harminc százalékos béremelést szeretnének, ahogy ez az állami társaságoknál történik, de Nemes Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke azt mondja, ez nem fog sikerülni.

„Mi szkeptikusak vagyunk abban az értelemben, hogy már többször cserbenhagyott minket az egyik szövetség. Pontosan két évvel ezelőtt, a bértárgyalások során sem tartották meg a sztrájkot. Természetesen abban az értelemben mi ott vagyunk, hogy ha ez valós és tényleg megszervezett akció lesz, akkor ott lesz az Egységes Közlekedési Szakszervezet, és nem hátrál ki, de értelemszerűen nem szeretnénk a dolgozókból hülyét csinálni, mert többször csalódtak már, és az elmúlt években elég sok alkalommal az eredeti követelésnél alacsonyabb mértékű bérfejlesztést írtak alá a résztvevők” – mondta Nemes Gábor.

Tarlós: A sztrájk végül is egy demokratikus intézmény

A főpolgármester a kormányra is számít a BKV-nál kialakult bérfeszültség rendezésében. Tarlós István szerint a dolgozóknak joguk van sztrájkolni, de hangsúlyozta, hogy megoldást kell találni a helyzetre.

„Ha egy érdekvédő szervezetnek más lehetősége nincs, a sztrájk végül is egy demokratikus intézmény, amellyel bizonyos határig megérthető, hogy élni próbálnak, ha úgy érzik, hogy a problémájuk másképpen meg nem oldható. Azért arra felhívom a figyelmet, hogy most már van kötelező szolgáltatás sztrájk esetén is, és ezt érdemes figyelembe venni, különösen az egyik BKV-szervezetnek ajánlom ezt figyelmébe, amelyik a jelek szerint szeret politizálni, mert ha ezt megszegik, és törvénytelenül sztrájkolnak, abból a szakszervezeti vezetőknek származhatnak problémái” – fogalmazott a főpolgármester.