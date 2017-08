SY: Terrortámadás volt

Megosztás KK, 2017. augusztus 26., szombat 18:01, frissítve: szombat 19:44

Terrortámadásként kezelik a pénteki londoni esetet – jelentette be a Scotland Yard. A királyi palota közelében járőröző rendőrökre támadó férfit már kétszer is kihallgatták. Pénteken Brüsszelben támadt egyenruhásokra egy szomáliai férfi, őt azonban lelőtték. Nem sokkal ezután az Iszlám Állam Rómát és a Vatikánt is merényletekkel fenyegette meg. Szombat délelőtt pedig egy drón miatt kellett vizsgálatot tartani az olasz főváros és a Vatikán légterében.