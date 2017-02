Soros ármánykodását sejtik a tüntetések mögött

Szerveződik a békemenet Romániában. A kormányzó szociáldemokraták elnöke azt nyilatkozta, hogy alig tudja féken tartani párttársait, akik milliós tömegtüntetést tartanának a kormány védelmében Bukarestben. Ő is kijátszotta a Soros-kártyát, amikor arról beszélt, hogy szerinte a magyar származású, liberális üzletember hálózata vitte utcára az embereket Romániában.

Családi program lett a tüntetés a román fővárosban, a szülők demonstrálnak, a gyermekek pedig transzparenst színeznek. „Azért hoztam a gyerekeket is el, hogy megtanulják, egy tüntetés békés is lehet, az emberek összegyűlnek egy közös ügy érdekében és ez gyönyörű dolog” – mondta egy tüntető apa.

A közös ügy a rendeleti kormányzás, amellyel a bukaresti kabinet a büntető törvénykönyvet írta felül. Politikusok, kormánytisztviselők ellen csak akkor nyomozhatnának, ha a hivatali tevékenységükkel 200 ezer lejnél – átszámítva 14 millió forintnál – nagyobb kárt okoztak. A hivatali visszaélésnek jelenleg Romániában sincs vagyoni küszöbe, a bűncselekményt mindenki elköveti, aki kötelességét megszegve okoz jogtalan hátrányt, vagy szerez jogtalan előnyt.

„Azért a gyerekekkel együtt jöttem, hogy lássák, az embernek néha küzdeni kell a jogaiért és hogy lássák, mi történt az elmúlt napokban az országban” – fogalmazott egy másik demonstráló.

A korrupt politikusoknak mentsvárat jelentő kormányrendeletet a román elnök és az ombudsman Alkotmánybíróságon támadta meg, a legfőbb ügyész pedig a hagyományos bírósághoz fordult, kérve a jogszabály felfüggesztését. Hat nagyhatalom, köztük az Egyesült Államok és Németország levélben tiltakozott, az Európai Bizottság pedig vizsgálatot tervez.

„A miniszterelnök nem fogja egykönnyen visszavonni a rendeletet. Ennek az oka, hogy ha megteszi, akkor ő is büntethetővé válik számtalan korábbi visszaélés miatt és neki is börtönbe kellene vonulnia. Ha pedig ő távozna is, a szociáldemokraták akkor sem lennének hajlandók lemondani a hatalomról” – magyarázta Mircea Mairan politikai elemző.

Sorin Grindeanu miniszterelnök távközlési miniszter volt 2014 decembere és 2015 novembere között Viktor Ponta kormányában. Ponta volt az első román miniszterelnök, aki ellen hivatali ideje alatt emeltek vádat korrupcióért. A román kormányt a szociáldemokrata párt vezeti, amelynek elnöke azért nem lehetett miniszterelnök, mert jogerősen elítélték korrupcióért. Liviu Dragnea ellen egy másik per még folyamatban van, abban hivatali visszaélés a vád.