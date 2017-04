Papírforma a francia elnökválasztáson

Az első részeredmények szerint a szélsőjobboldali Marine Le Pen és a centrista Emmanuel Macron jutott tovább a francia elnökválasztás első fordulójából.

Macron a szavazatok 23,11 százalékát, míg Le Pen a 23,08 százalékát kapta az eddig összeszámolt 32 millió voksnak. A konzervatív és a szocialista jelöltek elismerték vereségüket. Ők Macron támogatására szólították fel szimpatizánsaikat a május 7-én esedékes második fordulóban. A francia elnökválasztások során most először fordul elő, hogy nem jut be egyik nagy párt jelöltje sem jut tovább az első körből.



A francia elnökválasztás első fordulójának szoros eredménye is azt jelzi, hogy megosztotta a francia választükat a kampány. A Hír TV helyszíni tudósítója szerint nem volt párbeszéd a jelöltek között.



„Rendkívül megosztotta az embereket a kampány. Marine le Penről szinte csak a rasszizmus meg a szélsőségesség hangján lehetett beszélni. Igazából valódi diskurzus az ő által képviselt értékekről nem indult el” – mondta Kuthi Áron, a Magyar Nemzet újságírója.

