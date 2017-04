Megvalósul a lex Simicska

Mégis átszabja a közterületi reklámpiacot a kormány. A pártok szerint az ellenzék ellehetetlenítését szolgálja a rendelet.

A hirdetési piac 90 százalékát hátrányosan érinti a településkép-védelmi törvény a reklámszövetség elnöke szerint. A kormány rendelete szerint új reklámfelületek már csak önkormányzati engedéllyel létesíthetők. 2021-től pedig csak azok a plakáthelyek maradhatnak meg, amelyek megfelelnek az új szabályoknak. A rendelet bevezetését a reklámzaj csökkentésével indokolják.

Urbán Zsolt a Hír TV-nek azt mondta: az intézkedés 49 ezer plakáthelyre és több száz vállalkozásra vonatkozhat. „Ez a jogszabály ebben a formájában gyakorlatilag ellehetetleníti ezt a piaci szegmenst, és nemcsak a közterületi reklámozók számára, hanem alapvetően minden olyan vállalkozás vagy hirdető számára is előnytelen lesz, amely ezt a szegmenst előnyben részesíti vállalkozása hirdetése tekintetében” – fogalmazott a Magyar Reklámszövetség elnöke.

Az egész ellenzéket ellehetetlenítené

A rendelet annak a tavaly elfogadott törvénynek a végrehajtását szolgálja, amelyet a sajtó lex Simicskaként emlegetett. A jogszabállyal a kormány Orbán Viktor egykori barátjának reklámcégeit igyekszik kiszorítani a piacról. Az LMP szerint azonban a szabályozás az egész ellenzéket ellehetetlenítené.

„Az egyik kritikus pontja ennek, hogy azt látjuk, az Országgyűlésben testre szabott törvényeket készítenek. Egy másik eleme, hogy folyik az oligarchaháború a Fideszen belül, tudjuk, ennek milyen háttere van. Harmadsorban pedig azért is sajnálatos, mert ez az egész ellenzék ellen is szól” – reagált Schmuck Erzsébet frakcióvezető-helyettes.

A Jobbik épp a Fidesz korrupciós botrányaival kapcsolatos plakátkampányt folytat. A párt szerint a rendelettel a kormány a neki nem tetsző véleményeket akarja elhallgattatni. „A kedves vezető retteg az ellenzéki véleménytől, nyilván a Jobbik óriásplakátjai nagy hatást gyakoroltak rá, ezért minden eszközzel megpróbálja elérni, hogy az ellenzéki hangok ne csak a médiából, de a közterületekről is eltűnjenek. Természetesen ezzel együtt minden lehetőséget megragadunk továbbra is, hogy tájékoztassuk az embereket az igazságról. A mostani plakátkampányunk is ezt szolgálja” – nyilatkozta a Jobbik szóvivője, Jakab Péter.