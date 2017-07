Kovács Béla a vádemelésnek is örülne

Tagadta bűnösségét Kovács Béla a Központi Nyomozó Főügyészségen. A jobbikos EP-képviselő ügyében költségvetési csalás miatt indult eljárás, mert a gyanú szerint 2012-ben és 2013-ban csak papíron alkalmazott négy gyakornokot hivatalában.

A politikus kihallgatása előtt arról beszélt, hogy csak adminisztrációs hiba miatt tűnhetett úgy, hogy a dolgozók nem voltak Brüsszelben – szerinte az egész eljárást a Fidesz tervelte ki. A politikust egy másik ügyben kémkedéssel is gyanúsítják, az ügyészség a két ügyet összevonta.

.„Én nagyon szeretném, ha már ebben az évben mind a két ügynek vége lenne, de ez nem rajtam áll. Meglátjuk, hogy az ügyészség vádat fog-e emelni. Ha igen, annak örülni fogok, ha nem, annak még jobban fogok örülni. A két ügyet, a kémügyet és a költségvetési csalás ügyét valóban összevonták, de ma lényegében csakis a költségvetési csalási ügyről volt szó, amelyben mindenféle tájékoztatást megadtam az ügyészségnek” – fogalmazott az EP-képviselő.

Hollik szerint példátlan, ami a Jobbiknál zajlik

A kormánypártok minden idők legsúlyosabb korrupciós botrányának tartják Kovács Béla ügyét. A KDNP-s Hollik István szerint az amerikai és az európai hatóságok is azt gyanítják, hogy az ellenzéki politikus az oroszoknak kémkedett.

„Ami a Jobbiknál zajlik, az példátlan, ez minden idők legsúlyosabb korrupciós botránya. Ugye Kovács Bélával kapcsolatban az európai, magyar és amerikai hatóságok gyanúja is az, hogy az oroszoknak kémkedett, és ezért pénzt szállíthatott a Jobbiknak. Az Európai Unió ellen egy idegen hatalomnak kémkedhetett, és valószínűleg ezért komolyabb pénzeket is kapott, amiből valószínűleg a Jobbik kasszájába is juthatott” – jelentette ki a KDNP-s országgyűlési képviselő.