Így drágult a vizes-vb

A Hír TV-online gyűjtése arról, hogy pontosan mennyivel drágult a budapesti vizes-világbajnokság, az eredeti 40 milliárdos költségvetéshez képest.

Negyven milliárd. Ezzel az összeggel számoltak a szervezők először, amikor a 2017 budapesti vizes világbajnokság várható költségeit számolták. Aztán egyszer csak érkezett a hír, hogy a tervezett összeghez hozzácsapnak még 170 millió forintot, melyet a Dagály uszodát tervező mérnöki iroda és a kivitelező Market Zrt. között osztott el.

A Dagály volt egyébként az egyik legdrágább tétel. Rögtön a beruházások legelején 4,8 milliárddal többet költöttek az úszópalota megépítésére, mint eredetileg tervezték. A világverseny központjául szolgáló komplexumot a miniszterelnök kötélbarátjának, Garancsi Istvánnak a cége építette. A Fejlesztési Minisztérium szerint a drágulás a megnövekedett biztonsági kiadásoknak is köszönhető.

Nem sokkal később már 83 milliárdnál tartottak a költségek.

Néhány héttel később derült ki az is, hogy Gyárfás Tamás, az úszószövetség volt elnöke felajánlotta Nap TV székházát a vizes vb-t szervező cégnek – fizetni „mindössze” az épület felújításáért kellett. Ennek össze 28 millió forintra rúgott, melyet a Bp2017 Nonprofit Kft. fizetett ki.

Pár hét elteltével megint arról olvashattunk, hogy egy indoklás nélküli átcsoportosítást követően 7,2 milliárddal rövidítették meg a költségvetést a vb javára. Ekkor a tervezett negyven milliárd helyett már százmilliárdos költségvetéssel bírt a világverseny.

Egy kisebb karácsonyi szünet után idén januárban folytatódott a drágulás: a becsültnél kétszáz millió forinttal többért végezhetett el felújítási munkálatokat a Penta Kft., miután a főváros úgy döntött, hogy át kell rendezni az északi partot. A felújítás alatt nem csak utakat építettek, újítottak fel, hanem rendbe hoztak néhány használaton kívüli parkolót és a közvilágításon is javítottak valamit. Újabb egymilliárdért. Itt már közel négyszeres túlköltekezésnél tart a vb összköltsége. Emellett bicikli utat is építettek a vb helyszíneihez. A Dagály uszodát az uszoda parkolójával összekötő, a Rákos-patakon átívelő hidat csaknem 450 millióból húzták fel.

Garancsi István mellett a szervezők nem feledkeztek meg Kuna Tiborról sem. Az üzletember érdekeltségeihez köthető Young & Partners Kft.-t a vb-t megelőző rendezvények lebonyolításával, valamint az azt követő Masters Világbajnokság ideje alatt programszervezéssel és szponzorációs feladatok ellátásával bízták meg a céget – mintegy kétmilliárd forint értékben.

Újabb milliárdok – az újabb kormány-közeli cégekhez. A sportesemény védelmének megszervezése a kormány által kedvelt és gyakran alkalmazott Valton Kft.-nek volt a feladata. Több mint egymilliárdért láthatta el a sportesemény őrző-védő feladatait. A Valton egyébként külön pénzt kapott a Dagály Uszoda őrzéséért is, összesen 245 millió forintot.

Százmilliókat költöttek rendőrségi felszerelésekre is. A rendőrségnek - többek között - kamerákra, monitorokra, vezeték nélküli adatátviteli eszközökre volt szüksége, összesen 333 millió forintért. Ez az összeg szintén a vizes vb számlájára íródott. Ezen kívül fémdetektorokat és csomagröntgeneket is vásároltak, összesen kilencvenmillió forintért.

Idén március elején azonban eljutottunk az addigi legdurvább összeghez: a vb nyitó- ás záróünnepségét közel négymilliárd forintból szervezték meg. A Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. volt felelős a „művészeti munkákért”, a technikai hátteret pedig egy francia cég adta. Előbbi két, utóbbi 1,8 milliárd forintért.

A megnyitón négy uszály, háromezer négyzetméternyi színpad, negyven drón és ötszáznál több fellépő gondoskodott a hangulatról. Az ünnepség központi helyszíne a Duna Lánchídhoz és Várkert Bazárhoz közeli szakasza lesz. Innen tízezrek nézhetik majd élőben a műsort. A nyitó- és zárórendezvény összköltsége 4,3 milliárd forint.

Ezek után már szinte fel sem tűnt, hogy megnőtt a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda és Széchy Tamás Uszoda felújításának költsége is. A két sportközpont majdnem a duplájába, hárommilliárd forintba került az eredeti tervekhez képest.

Fellendült a turizmus is a vizes vb ideje alatt. A szervező cég nettó hatmilliárd forintért szerződött budapesti, illetve balatonfüredi szállodákkal. A Nemzetközi Úszószövetség vezetői, a FINA partnerei és a szponzorok mellett luxushotelt foglaltak a média egyes képviselőinek is. A szállásköltségeket eredetileg 2,8 milliárd forintra becsülték.

Igényesség mindenek felett - ez is lehetett a jelmondata annak a megbeszélésnek, melyen a hivatalnokok előírt viseletéről döntöttek. A formaruha-pályázatot a Roland Divatház nyerte el, a cég tervezte és szállította le a Nemzetközi Úszószövetség és a szervezőbizottság embereinek hivatalos öltözékét – 211 millióért.

A szervezők odafigyeltek az elővigyázatosságra is: bruttó nyolcezer forintért alkalmazták a vb orvosait. A versenyeken naponta közel kétszáz orvos és szakápoló volt szolgálatban. Az egészségügyi ellátásokért egyébként összesen nyolcszázmilliót fizettek.

Jól kerestek a vb-n a diákmunkások is. Napi nyolcezer forintért a munkaidő nagy részében semmit nem kellett csinálniuk.

Áfa nélkül 175 millió forintért, sürgősséggel szerezte be a Duna Aréna medencéiben a víz fertőtlenítésére szolgáló berendezéseket a világbajnokságot szervező és lebonyolító állami kft. A beszerzésre nem hirdettek nyílt közbeszerzést, amit a rendkívüli sürgősséggel indokoltak, a tárgyalásos eljárás nyerteseivel pedig március végén már meg is kötötték a szerződést. Egy szikszói és egy budapesti cég szállíthatta a vízfertőtlenítő berendezéseket, a becsült árnál ötmillió forinttal drágábban.

Több mint egymilliárdos fejlesztést valósítottak meg a BVSC uszoda területén is. A beruházás keretében átadták azokat a medencéket, amelyek a júliusi vizes világbajnokság tartalék- és edzőmedencéiként szolgálnak majd. A fejlesztésre 670 millió forint tao-támogatást költöttek, míg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium négyszázmillió forinttal szállt bele a költségekbe.

937 millió forintért fel újították a margitszigeti kaszinó épületét. A közbeszerzés győztese szinte pontosan annyiért végzi a munkát, mint amennyi a becsült ár volt. A felújítás mellett kertészeti és környezet-átalakítási feladatokat is elláttak, potom nyolcszáz millióért. Az erről szóló közbeszerzési pályázatot két olyan cég nyerte meg, melyeknek egy év alatt nem volt eddig akkora árbevételük, mint amekkorára most számíthatnak. A nyertes ajánlat a Varland Kft. és a Kobold 2003 Kft. közös ajánlata volt.

69 millióért készíttette el a vizes vébé érmeit a világbajnokságot szervező. Az Állami Pénzverő utódjának összesen 1328 arany, ezüst és bronz éremszettet, valamint 2650 darab 4-6. helyezettnek adható érmet kellett legyártania a világbajnokságra, illetve 684 darab éremtartó dobozt.

Négyszázmilliót elköltöttek a Császár-Komjádi uszoda korszerűsítésére is, mivel - a hivatalos magyarázat szerint - a létesítmény rosszabb állapotban volt, mint a munkálatok előtt sejtették.

És ha ez nem lenne elég, a vb az után is tovább drágult, hogy véget ért. Egymilliárd ment el informatikai rendszerre és takarításra. Az Antenna Hungária alvállalkozója 783 millió forintért épített informatikai rendszert a rendezvényhez, egy másik cég pedig nettó 293 millióért takarított.

A büdzsé is fel volt készülve a váratlan helyzetekre, ugyanis egy hirtelen jött biztosítási szerződés 27 millió forintba került, emellett elköltöttek még 197 milliót különböző alkatrészek beszerzésére, amelyekre a Duna Aréna üzemeltetéséhez volt szükség.

A szervezők a verseny után is odafigyeltek a megfelelő reklámozásra. Egy 230 milliós keretösszegből készítettek rövidfilmet a vb-ről, mely mindössze hatvan másodperces. Ez másodpercenként közel négymillió forintot jelent.

Nincs még vége. A szinkronúszás helyszíne is drágult négyszázmillió forinttal – különböző utómunkák miatt. Az EU-s közbeszerzési értesítő mai számában megjelent szerződésmódosítás szerint nem volt elég a tervezett nettó 4,9 milliárd forint a városligeti versenyhelyszín és a felkészülési létesítmények kivitelezésére. A végösszeg így 5,3 milliárd forintra nőtt.

És ha a rekordösszegű nyitó- és záróünnepségre elment milliárdok nem lettek volna elég, ehhez is hozzácsaptak még kétszázmilliót. Csak úgy.

Végül pedig, a Nemzeti vágtát is behúzták a vb-kosárba - a szinkronúszás városligeti helyszínének bontása kerül a tervezettnél 78 millió forinttal többe. A közbeszerzéseken jól szereplő Penta Industrynak ugyanis a tervezettnél két héttel előbb, szeptember 15-re kell elbontania a létesítményt, mert kell a hely az aznap kezdődő nemzeti lovasverseny istállóinak.

Az ugrótorony

A vb építkezései és költései közül kiemelkedő a Batthyány téri ugrótorony. A látszólag vascsövekből álló, felmolinózott torony 33 méter magas, 65 tonna és 3,1 milliárd forint.

Eleinte úgy számoltak, hogy a torony körülbelül kétmilliárdból épülhet meg, de, ahogy ez a vb szinte minden területén megszokottá vált ez is folyamatosan drágult. A legutóbbi, kazanyi vb-n az oroszoknak sikerült felhúzniuk egy ugrótornyot kevesebb, mint félmilliárd forintból és jobban is kihasználták, hiszen az orosz város még 2014-ben húzta fel az építményt egy akkori versenyre, és ezt tartották meg az egy évvel későbbi vb-re is.

Az torony építésére kiírt közbeszerzést egyébként Orbán Viktor vejének üzleti partnere, a West Hungária Bau nyerte.

Az ugrótornyot végül 18-szorosan árazták túl. Az általunk megkérdezett építészek számítása szerint a versenyszférában egy ilyen épületet 163 millió forintból is kijönne, amihez képest a mostani ár tizennyolcszoros.

Közlekedés

Nem sajnálták a pénzt a közlekedésre, a közlekedési eszközökön lévő reklámokra sem.

A szervezők 378 millió forintot fizettek azért, hogy a világversenyre érkezők a Dunán tehessék meg a Duna Aréna és a Vigadó, illetve a Művészetek Palotája közti távot. A pénzből nyolc darab normál és négy darab VIP-járat teljesített szolgálatot a szakaszokon. Azért, hogy legyen hol kikötniük a hajóknak, további közel 500 millió forintért vesznek úszódokkokat.

Nettó 43,5 millió forintból matricáztak fel 137 buszt a vizes vb-re. Az úszó-világbajnokságot szervező Bp2017 Kft. az adatközpontokkal, biztonságtechnikával és intelligens épületekkel foglalkozó H1 Systems Kft.-t bízta meg a munkával.

52 millió forintért bérelt kocsikat a vizes világbajnokságot szervező cég, a prémium kategóriás autóktól a dobozos furgonokig. Az állami társaság 16 járművet vett bérbe, de a szerződés további 26 jármű bérbe vételére ad lehetőséget. Emellett 138 járművel segítette a vendégek szállítását a vizes vb idején a Porsche Hungaria, azt azonban nem tudni, mennyiért.

Ehhez hasonlóan arról sincs információ, hogy mennyiért fuvaroztak a vb ideje alatt a taxisok, ugyanis a szervező cég és a Főtaxi által kötött szerződés titkos.

82,5 millió forintért épült meg az ideiglenes média- és látogatói buszforduló a vizes vb-re a Duna Aréna közelében.

Így lehetne röviden összefoglalni, hogy mi és mennyibe került a vizes vb-n. Persze, ez csak az, amiről tudunk.