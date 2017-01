Az idén is tilos a petárdázás

A petárdázás továbbra is tilos, a tűzijátékok január elsején hajnalig használhatók. A mentők a balesetekre figyelmeztetnek és azt kérik, ha valaki utcán fekvő embert lát, azonnal hívjon segítséget, mert a fagy miatt nagy a kihűlés veszélye. Szilveszterkor egyébként a szokásosnál 10 százalékkal több autó és ember van szolgálatban a mentőszolgálatnál.

„A pezsgő bontásának helyes módszere a tőlünk eltartott üveg” – egy utolsó jó tanács a mentőszolgálattól a szilveszteri bulira. Ezt követően gyors bemutató tartottak arról, hogy mekkorát tud durranni egy lerepülő pezsgős dugó.



A mentők az elmúlt évek tapasztalatai után azonban nem csak emiatt intenek arra, hogy mindenki mértékkel fogyasszon szeszes italt. „Az alkoholmérgezéssel, túladagolással, ittasság miatt kórházba szállított emberek 30 százaléka fiatalkorú volt, tehát 14-15 év közötti gyerekek, köztük sok lány, került olyan állapotba, hogy gyakorlatilag az alkoholtól életveszélybe került. Ez nyilván jó lenne, hogy ha nem így történne. A tavaly előttihez képest tavaly csökkent a pirotechnikai eszközökkel kapcsolatos balesetek száma, ez azt jelenti, hogy míg tavalyelőtt 21 ilyen eset volt, addig tavaly csak 10, hogyha ez egy tendencia, akkor idén egyetleneggyel sem fogunk találkozni, de valószínűleg ebben nem reménykedhetünk” – hívta fel a figyelmet Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

hirdetés

hirdetés

Az óév utolsó éjszakáján nagyon hideg lesz, akár -10 fokig is lehűlhet a levegő. A mentők ezért arra kérnek mindenkit, hogy ne maradjanak egyedül a szabadban és ha látnak valakit az utcán aludni, akkor azonnal hívjanak segítséget.



A nem szakszerűen használt, illetve az illegális pirotechnikai eszközök akár súlyos sérüléseket is okozhatnak. „Inkább az illegálisan összeállított és nagyobb tűzerejű petárdák okoznak nagyobb sérüléseket. Két alapvető sérülést okozhatnak. Az egyik az égés, ennek lehetnek nagyon súlyos következményei, különösen az arcon és az érzékszerveken történt égésről, nem beszélve a légúti égésről, ami életveszélyes állapotot jelent, illetve a roncsolt sérülés, tehát ha valakinek felrobban a kezében egy petárda, ott bizony végtagcsonkulás is előfordulhat” – figyelmeztetett Golopencza Pál, az OMSZ szolgálatvezető főorvosa.



Tűzijátékokat kizárólag engedéllyel rendelkező árustól lehet venni, használni pedig január elsején hajnali 6 óráig szabad. A petárdázás továbbra is tilos. „Szabálysértést követ el, aki petárdát használ. Vele szemben szabálysértési eljárást kezdeményezhetnek a kollégák, a büntetés akár 150 ezer forintig terjedő pénzbírság is lehet” – hangsúlyozta András Tamás, az ORFK kommunikációs szolgálatának rendőr őrnagya.



A fel nem használt pirotechnikai eszközöket január 5-ig lehet visszavinni a forgalmazókhoz, akik kötelesek azokat visszavenni. Aki nem viszi vissza a tűzijátékokat, szabálysértést követ el.