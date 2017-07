Hazajönnek Törökországból a magyarok

Ma és holnap minden, a Green Holidays csődje miatt Törökországban rekedt magyar hazautazhat, aki haza akar jönni – ezt mondta híradónknak Vereczki András, az Uniqa Biztosító kárrendezési vezetője.

A délután induló charterjárattal százkilencvenen érkeznek, holnap pedig további három gép indul Törökországból Budapestre. Vannak olyanok, akik a maradás mellett döntöttek, ők újra kifizették nyaralásukat. A hazautazásig mindenkinek biztosított a szállása, elhelyezésükben egy török utazási iroda segített. A biztosító elsőként a kint ragadt utasokat kártalanítja.

„A kártalanítás ügye nyilván akkor tud megtörténni, amikor az utasok benyújtották a kárigényeiket, hogy az utasok ki mennyit fizetett és milyen szolgáltatást nem tudott már igénybe venni, vagy amit nem kapott meg. Amikor ezeket összesíteni tudjuk, meg nyilván a hazautaztatás költségeit hozzá tudjuk venni, akkor vagyunk döntési helyzetben, akkor látjuk majd, hogy az ötszázmillió forint elég-e vagy sem. Én abban bízom, hogy igen, tehát nyilván vannak sokan, akik már befizették az utat, de sokan csak előleget fizettek vagy foglalót, és sokan csak előzetesen lefoglalták az utazásokat” – mondta el Vereczkei András.

Az utasok a hibásak?

Az utasoknak kellett volna előre tájékozódnia a vasárnap csődbe ment társaságról – a biztosítók szerint. A Mabisz kommunikációs főosztályvezetője a Hír TV reggeli műsorában azt mondta, a budapesti kormányhivatalnál le lehetett volna ellenőrizni a cég hátterét. Gilyén Ágnes szerint a nyaralásra vágyóknak az is szemet szúrhatott volna, hogy az utak irreálisan alacsony áron voltak meghirdetve. Közben a csődbe ment iroda is eltolja magától a felelősséget, szerintük a török partnerük a hibás, mert ők kifizették a szolgáltatásokat.

„Mindenképp érdemes megnézni a kormányhivatal, Budapest főváros kormányhivatalának van egy olyan honlapja, ahol ezek szerepelnek,és a kauciónak az összege is szerepel egyébként, és azokon szerepel a Green Travel is, mint az engedélyét visszavont cég is, tehát ezt mindenképpen, ez nagyon tisztán és nagyon naprakészen közli az információkat, ezt meg kell nézni, mielőtt elutazunk” – hangoztatta Gilyén Ágnes.