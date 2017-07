Hatályba lépett a plakáttörvény, a jogszabály megtiltja a pártoknak a plakátolást a kampányidőszakon kívül.

A kormány ígérete szerint mától véget ér a Soros-kampány is, a forgalmasabb területekről eltűnnek az alig egy hete kinn lévő hirdetések.

A Magyar Nemzet közben azt írja: a piaci szereplőknek továbbra sem egyértelmű, hogy pontosan hogyan kell betartani a jogszabályt. A lap szerint az biztos, hogy a költségvetési szervek már csak a tavalyi listaárakon vehetnek hirdetési felületet, de azt már nem tudni, hogy milyen büntetés várható a szabályszegésért.

Befejezi plakátkampányát a Jobbik is, miután életbe lépett a törvény. A párt szóvivője bejelentette, hogy már felbontották a korábban a plakátcégekkel megkötött szerződéseiket is. Jakab Péter úgy fogalmazott: nem adják fel a harcot, standolással, szórólapozással fognak tovább kampányolni. A politikus szerint a plakáttörvény megalkotásának két kormányzati oka volt, az egyik a Jobbik elhallgattatása, a másik a Fidesz-közeli üzletemberek kiszolgálása.



„A mai nappal hatályba lép a plakáttörvény, a fideszes plakáttörvény, ami rendkívül szigorúan szankcionálja azt, hogyha a Jobbik a plakátokon kimondja az igazságot, ez pedig bizony azt jelenti, hogy a mai napon július 15-én a Jobbik eddigi plakátkampánya véget ért. A megváltozott jogi környezetben ugyanis kénytelenek voltunk felbontani a szerződéseket, amelyeket a plakátcégekkel kötöttünk. Ez a kampány itt most véget ért” – mondta a szóvivő.