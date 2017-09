Fennakadások a Tesco-sztrájk miatt

Szombat éjfélig folytatják a meghirdetett országos sztrájkot a Tesco-dolgozók, ezért több áruházban is fennakadásra kell számítani. A munkabeszüntetés péntek 16 órakor kezdődött.

A budaörsi Tescóban minden harmadik kassza működik csupán, de csak diákmunkások dolgoznak – számolt be a Hír TV riportere a helyszínről délután három órakor, hozzátéve: a pékségben két vezető szolgálja ki a vásárlókat, friss pékáruk azonban nem készülnek. Körülbelül 40 dolgozó sztrájkol itt.

Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnökének elmondása szerint délután három órára már 50-nél is több a sztrájkoló áruházak száma, 18-at pedig már be is zártak; ez a szám az este közeledtével tovább fog nőni, tette hozzá. Az érdekképviseleti vezető kiemelte, a megszokott szombati forgalom lényegesen elmarad az átlagostól, ez eredményezi azt, hogy nincs látványosabb fennakadás az áruházakban.

A Hír TV információi szerint Szegeden mindenféle pótlékot ígértek be a dolgozóknak, hogy hagyjanak fel a munkabeszüntetéssel. A szakszervezet 19 órára hirdetett sajtótájékoztatót, amelyen az egész nap eredményeit fogják összegezni.

Szombat délelőtt a budapesti Fogarasi úti Tescóban tíz óra után már csak három kassza üzemelt. A 20 ezer munkavállalót foglalkoztató vállalatnak 206 üzlete van Magyarországon, úgy tudjuk, ebből több mint 50 áruházat kellett bezárni pénteken, a legtöbb üzletben fennakadások voltak.

A szakszervezetek 25 százalékos béremelést és 15 százalékos létszámbővítést követelnek. Nyitottak a megegyezésre a munkaadóval, de ha nem teljesülnek követeléseik, általános sztrájkot hirdetnek.

„Mi nem kárt akarunk okozni ezzel, nem lehetünk elégedettek, mi eredményt szeretnénk elérni, ha eredmény lesz, akkor leszünk elégedettek. Az, hogy önmagában ez a vállalatnak rossz, engem nem tölt el elégedettséggel, szerintem Bubenkó Csabát sem. Eredményt szeretnénk, létszámot, hogy az áruházakban könnyebb legyen a munkavállalóknak, és olyan bért, amely nekik is megfelelő. Akkor elégedettek leszünk” – jelentette ki Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke.

Kerestük a Tesco vezetését is. A sajtóosztály azt ígérte, délután folyamatosan tájékoztatnak a friss hírekről.

Bejelentkezés 12 órakor:

A Fidesz–KDNP álláspontját tolmácsoló Hollik István szerint a kormánynak kevés beleszólása van a munkaadók és munkavállalók vitájába. A kereszténydemokrata politikus szerint ugyanakkor jogos lehet a tescósok követelései.

„Az igazságos bérnek három alapvető kritériuma van: a bérszínvonalnak olyannak kell lennie, amit az adott munkáltató ki tud termelni; szolgálja a közjót; és a harmadik, ami talán a legfontosabb, hogy akkor igazságos a bér, hogyha abból a munkavállalók nemcsak a családfenntartást tudják állni, hanem némi megtakarításara is jut pénz. Úgy gondolom, hogy a Tesco dolgozóinak bére ezt a három kritériumot nem elégíti ki, tehát az ő követelésük jogos” – nyilatkozta az országgyűlési képviselő.

