Exit poll: az Osztrák Néppárt nyert a választáson

Megosztás SZA, SZP, 2017. október 15., 17:12, frissítve: 17:56

A konzervatív Osztrák Néppárt (ÖVP) győzött az előre hozott osztrák parlamenti választásokon vasárnap az Ö24 televízió által végzett exit poll eredmény szerint. A több mint 6,4 millió választásra jogosult közvetve arról is döntött, hogy milyen irányba terelődjön az ország politikája. A várakozásoknak megfelelően a legtöbb szavazatot az eddigi külügyminiszter, Sebastian Kurz konzervatív pártja, az Osztrák Néppárt kapta. Így Ausztriának 31 éves kancellárja lehet, akinek a politikája közel áll Orbán Viktoréhoz – az elsők között vette ugyanis védelmébe a magyar kormány menekültügyi megoldásait külföldi fórumokon is. A voksok körülbelül negyedére számíthat a bevándorlásellenes Osztrák Szabadságpárt, és hasonló eredményt várnak az Osztrák Szociáldemokrata Párttól is. Az országban azért kell előre hozott választásokat tartani, mert a szociáldemokraták és a néppárt közötti nagykoalíció tavasszal válságba került.