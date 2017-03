Eredménytelen az államfőválasztás első fordulója

Nem tudta első körben megválasztani Magyarország új köztársasági elnökét az Országgyűlés, mert sem Áder János jelenlegi államfő, sem Majtényi László volt ombudsman nem kapta meg a kétharmados többséget.

Áder János 131 szavazatot, Majtényi László pedig 44 voksot kapott. Mivel az Országgyűlés 175 tagú, így a szükséges kétharmadhoz 133 voksra lenne szükség. A képviselők így ismét szavaznak, itt már elég az egyszerű többség is.

hirdetés

Az államfőjelöltek a szavazást megelőzően 15-15 percben szólalhattak fel az Országgyűlésben.





„Tisztelt újságírók! Ide értve az Országgyűlésből kitiltottakat is” – Fricskával indított a baloldal köztársaságielnök-jelöltje. Majtényi László rendszerkritikusnak minősítette programját, amelynek már a beszéd elején megadta az összegzését.

„Legyünk bármilyen meggyőződésen, legyünk bármelyik párt szavazói, mindannyiunknak jobb intézmények, mint emberek uralma alatt élni. Az emberek szeszélyesek, ezért az emberek uralma alatt kiszámíthatatlanabb az életünk annál, mint amikor intézmények kormányoznak. Amikor megköszönöm az engem jelölő pártok és képviselők támogatását, köszönöm azt is, hogy támogatásuk tényével a meghirdetett elnöki programomat is támogathatónak találták. Mivel a programom rendszerkritikus program, ugyancsak megköszönöm, hogy támogatásukkal hitet tettek tartalma mellett” – jelentette ki Majtényi László.

Amikor a jogászprofesszor köszönetet mondott támogatóinak, a kormánypárti képviselők közül valaki bekiabálta Soros György nevét.„Soros Györgynek nem köszöntem most meg, de majd legközelebb” – reagált később az államfőjelölt.

Kevés állam, sok szolidaritás. Így foglalta össze klasszikus liberális társadalomfelfogását Majtényi László, aki szerint Macchiavelli alapműve, A fejedelem lett Orbán Viktor egyik kedvenc olvasmánya. „Ha a fejedelem ellenséget keres, akkor tegnap a migráns, ma rossz oligarcha, holnap a Soros, holnapután pedig te magad leszel az ellenség” – fogalmazott.

A belviszály háborús pszichózist állandósít, a fejlődés záloga a béke – hangoztatta Majtényi László. „A béke továbbá nem csend, ellenkezőleg, a békében folyamatos a vita, a párbeszéd. Amíg viszont az óriásplakátról és a heccmédiából egyetlen vélemény harsog, addig soha nem lesz béke” – emelte ki.

Majtényi László azt mondta, hogy legfőbb államfői feladatának a szerinte megbomlott alkotmányosság tekintené, amihez unortodox eszközöket is alkalmazna. Élne például azzal a joggal, hogy a köztársasági elnök törvényjavaslatokat nyújthat be a parlamentnek. „Tekintettel az előttünk álló márciusi ünnepre, az első szimbolikus jelentőségű benyújtandó törvény szólhatna a sajtószabadságról is, hiszen egyre-másra szűnnek meg a sajtószabadság utolsó közlönyei” – vélekedett.

Majtényi László úgy zárta a felszólalását, ahogy kezdte: egy fricskával. „Akár azt is kérhetném, hogyha vannak itt olyan pártok, amelynek vezetői élvezték Soros támogatását, a mai szavazáson szavazzanak rám”.

Tekintse meg a jelöltek teljes beszédét:

A kormánypárti képviselők vastapssal köszöntötték saját jelöltjüket. Áder János 2012 óta Magyarország köztársasági elnöke, ő váltotta a plágiumbotrányba belebukott Schmitt Pált, aki kritka nélkül szolgálta ki a kormányt.

„Öt évvel ezelőtt, itt, a Parlamentben azt mondtam, hogy köztársasági elnökként itthon és a nagyvilágban mindig a magyar érdekek és értékek szószólója leszek” – kezdet Áder János, aki akkor és most is a teljesítményt nevezte meg az egyik követendő értékként.

„Megválasztásomkor elmondott beszédemben azt javasoltam, hogy tegyük közös életünk központi kérdésévé a teljesítményt. A tenni tudó, és tenni akaró emberek megbecsülését. Nem csak tudósainkét, feltalálóinkét, kiváló művészeinkét, sikeres sportolóinkét, de a mindennapi élet legkülönbözőbb területén becsülettel helytálló honfitársainkét. Mindezt megtoldottam egy Deák Ferenc idézettel, aki azt mondta, Magyarországot nem uszító gondolatokkal nyugtalanítva, hanem köznapi hasznos jólétet gyarapító tettek sorával kell szeretni. Abban a szándékomban, hogy életünk központi kérdésévé tegyük a teljesítményt, az elmúlt öt évben csak megerősödtem. Hiszen rengeteg bizonyságra leltem” – fogalmazott.

Áder János kiemelten fontos feladatának érezte, hogy magyar államfőként felhívja a világ figyelmét a klímaváltozás következményeire. „Minél több helyre mentem, minél több fellépésre készültem, minél több elemzést olvastam, annál riasztóbb kép bontakozott ki előttem. Szomorú volt szembesülni a Föld szinte minden országára jellemző politikai nemtörődömség, kormányzati felelőtlenség, a rövidtávú és rövidlátó kalmárszellem, helyi és globális következményeivel. Azzal, hogy az elmúlt ötven évben az emberiség több erőforrást fogyasztott el, mint korábban a történelem során” – emelte ki.

Áder János azt mondta, hogy ha újraválasztják, az eddigihez hasonló értékek mentén végzi tovább az elnöki munkát.

hirdetés

Áder János a 2018-as parlamenti választások kapcsán is üzent a képviselőknek. „Bő egy esztendő múlva önök mindannyian megmérettetésre készülnek. A politikai viták zaja a következő hónapokban erősödni fog. Amikor újra és újra összemérik érveiket, a vita során gondoljanak Arany Jánosra, aki a következőket mondta. Aki azt mondja, én nem adok a hazának, amennyi tőlem telik, olybá veszem, mintha azt mondaná: én nem akarom, hogy legyen Magyarország. Nem gondoltuk meg, hogyha a haza nem lesz, akkor mi sem leszünk. Nem lesznek ökreink, juhaink, nem lesznek házaink, földjeink. Nem leszünk mi magunk. Mert a haza ezekből áll. Most ez a kérdés: akarjuk-e, hogy éljen a haza, vagy sem” – fogalmazott Áder János.