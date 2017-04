Erdogan tovább erősíti autokrata hatalmát

Nem voltak egyenlők az esélyek a választáson. Alig maradt valaki, aki ellenállna a diktatúrának.

Még soha nem volt olyan megosztott Törökország, mint manapság – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung. A német konzervatív lap emlékeztet arra, hogy a választók csaknem fele az alkotmánymódosítás ellen voksolt, ráadásul az esélyek nem voltak egyenlők – a többi között a médiaviszonyokat tekintve sem. A kormánybaráttá formált televíziókban a választás előtti napon például Recep Tayyip Erdogan elnök, valamint Binali Yildirim miniszterelnök kapott főszerepet, az ellenzék viszont szokás szerint alig jutott szóhoz. Az ellenzék helyzetét nehezítette a szükségállapot is, ráadásul a beszámolók szerint számos választási szabálytalanság is történt.

hirdetés

Erdogan támogatást kapott ahhoz, hogy fokozza autokrata uralmát – ezzel a címmel számolt be a referendum eredményéről a Guardian. A brit baloldali lap szerint a török elnök ezután úgy tüntetheti fel magát, mintha csak ő lenne képes megvédeni ostromlott államát és sebezhető népét. A lap emlékeztet arra, hogy az új törvények – az ország történetében először – minden végrehajtó hatalmat az elnök kezébe adnak. A szerző szerint valószínűleg a személyi kultusz lesz az új kormányzási elv egy olyan országban, ahol azt sulykolják az emberekbe, hogy az országot közelről és távolról is veszély fenyegeti. Erdogan győzelmét segítette az is, hogy megfélemlítették vagy bezárták az ellenzéki platformokat és a kormánnyal ellentétes nézeteket hangoztató fórumokat – írja a Guardian.

Erdogan minden határt túllépett a 2016-os puccskísérlet után, hogy megtartsa a hatalmát – idézett egy török újságírót a Sputnik News orosz állami hírügynökség. Ilhan Tanir szerint Törökországban sok ember nem meri elmondani, hogyan szavazott. Szinte a teljes ellenzéki sajtót bezárták, és már Erdogan kezében van a média 90 százaléka. A török újságíró szerint a bezárt médiumok száma közelít a százhoz, miközben csaknem 200 újságíró van börtönben. Szinte alig maradt valaki, aki ellenállna Erdogan diktatúrájának – idézte a Sputnik News a török újságírót.

hirdetés